Зачем класть чеснок под подушку

Наши предки успешно использовали магические способности чеснока в бытовой жизни.

Всем известно, что чеснок является натуральным мощным средством, поддерживающим здоровье.

На Руси чеснок появился примерно в 9 веке и сразу же завоевал любовь народа. Он помогал при эпидемиях, бессоннице и усталости. А еще люди успешно использовали его магические способности, о которых сегодня и поговорим.

Для того, чтобы чеснок «работал» в специальных ритуалах, необходимо чистить его особым способом. Нужно разломить головку на дольки, а каждую дольку чистить исключительно руками, для начала откусив зубами основание. Если вы используете для очистки нож, чеснок теряет свои магические свойства, а лечебные – нет. С помощью долек чеснока проводят множество обрядов и делают обереги. Но один из наиболее распространенных и простых способов – это положить под подушку. Самое первое, на что влияет чеснок под подушкой – это улучшение сна и очищение ауры. Пока вы спите, он вбирает негативную энергию, скопившуюся за день, и не дает раскручиваться кошмарным сновидениям. Если вы используете чеснок под подушкой для этих целей, не забывайте менять дольки хотя бы через день, а использованные выбрасывайте.

Еще один интересный момент: если вы хотите выйти замуж, то накануне дня святого Фомы (19 октября) положите зубчик чеснока под подушку и во сне увидите будущего мужа.

Долька чеснока под подушкой может помочь принять сложное решение или найти выход из непростой ситуации: положите ее туда и оставьте на 2-3 дня, пока вам не станет ясно, как следует поступить.

Чеснок также обладает способностью очищать не только ауру человека, но и пространство вокруг него, заряжает защитной энергией против агрессивности и «вампиризма» окружающих, помогает восстановиться после сильного стресса. Если вам необходима такая защита, возьмите 12 цельных зубчиков чеснока (чистить не надо!), заверните их в бумагу или конверт и положите в зоне подушки под матрас или кровать. Защитное поле распространится примерно на 4-5 метров и будет действовать около недели. Затем дольки нужно будет заменить.

Если вам покажется, что волосы впитывают сильный запах чеснока, не переживайте, утром достаточно просто вымыть голову.

Используйте магические свойства чеснока и наполняйтесь позитивной энергией!