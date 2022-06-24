Что такое астральный план

Считается, что в Астрале существуют миры, подобные нашему, но существуют они по другим законам.

Астральный план – это виртуальная реальность, включающая множество параллельных миров, которые существуют на уровне эмоциональной энергии. Существует два подхода к пониманию астрального плана.

Тонкий мир

В эзотерическом смысле астральный план – это Тонкий мир, куда переходит душа человека, закончив свое земное существование, и где она пребывает в периоды между воплощениями. В нем душа исправляет свою карму, получает новые знания о Вселенной и продолжает процесс духовного развития, начатый в земной жизни. Считается, что в Астрале существуют миры, подобные нашему, но существуют они по законам, отличающимся от земных.

В отличие от нашей реальности, где соседствуют добро и зло, в тонком мире они не пересекаются, и душа попадает в ту среду, которую «заслужила» своими поступками. И если попадание в одну из сфер астрала после смерти нами никак не контролируется, то астральный план, который создается человеком на психическом уровне для скорейшей реализации какой-то цели в физическом мире вполне подвластен контролю.

При чем тут воображение

Создавая желаемую «картинку» во сне или в мечтах, человек вкладывает в нее эмоциональную энергию, визуализируя таким образом желаемую ситуацию для реальной жизни. Любой астральный план создается в четырехмерной реальности – пространстве информации, которая имеет выход в наш физический мир. В этом пространстве «живут» образы и мысли, генерируемые людьми. Эти мыслеформы становятся информационной основой для нового астрального мира, к которому человек подключается снова и снова на уровне воображения. С каждым новым «подключением» он достраивает воображаемый мир, наполняет его деталями и заряжает его своей энергией с тем, чтобы события на астральном плане начали способствовать продвижению к задуманной цели в реальности.

Путем регулярной визуализации астральный мир помогает своему создателю действовать более точно и допускать меньше ошибок на пути к цели. При определенной тренировке человек может произвольно посещать различные астральные миры во снах и в процессе медитаций. Стоит быть крайне внимательным к своему состоянию в подобных путешествиях, поскольку они могут как благотворно влиять на ваше продвижение к поставленным целям, так и отнимать значительную часть энергии.