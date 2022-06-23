Как отличить одержимого от безумца

Внешне одержимых людей часто путают с психически больными, поскольку проявления крайне схожи.

Одержимость в научном понимании – это подчинение разума человека какой-то мысли или желанию, которые так сильно овладевают им, что он не может думать ни о чем другом.

В религиозном смысле она означает подчинение личности демону или дьяволу. Эзотерики считают, что в случае одержимости в человека вселяется потусторонняя сущность, которая начинает управлять мыслями и поступками человека. В любом случае избавиться от «подселенца» будет достаточно сложно, именно поэтому стоит знать, как обезопасить себя от одержимости.

Люди верующие находятся в более привилегированном положении, поскольку считается, что регулярное чтение молитв, причастия и просто посещение церкви значительно усложняет «вселение» сущностям. А наибольшему риску подвержены те, кто на любительском уровне пытается заниматься различными эзотерическими и магическими практиками, не особенно понимая, чем рискуют, и не предпринимающие специальных мер предосторожности.

Демон может вселиться в человека в любом возрасте: чем больше у человека грехов, тем выше риск. Внешне одержимых людей часто путают с психически больными, поскольку проявления крайне схожи: агрессивное отношение к окружающим, неразборчивые высказывания на разные голоса, желание навредить кому-то или суицидальные попытки. Человек может описывать происходящие с ним странные вещи: радикальную смену вкусовых предпочтений, кошмарные видения, конвульсии тела. Чтобы провести различие между одержимостью и психическим заболеванием, можно начать при человеке читать молитву, зажечь свечи или позвать его зайти в церковь.

Одержимого начнет бить дрожь, он может начать кричать или выть, а зайти в церковь и вовсе не сможет.

Чтобы обезопасить себя от одержимости, необходимо:

1.Вести правильный образ жизни, или совершив грех, искренне покаяться, чтобы не потерять покровительства небесных сил.

2. Не заниматься черной магией.

3. Выучить наизусть или иметь при себе специальную молитву от нечистой силы, например, молитва Серафиму Саровскому или молитва старца Пансофия Афонского «От нападения бесов».

4. Освятить свое жилье.

В случае одержимости за помощью обращаться исключительно к специальным священникам-экзорцистам и ни в коем случае не использовать магию.

Будьте праведны и обезопасьте себя от одержимости.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог