Почему свечка, поставленная о здравии, трещит

Ставить свечи в церкви перед иконами и просить о помощи или здоровье люди начали в глубокой древности.

Считалось, что воск олицетворяет веру в Бога, огонь – любовь к нему, а свет – надежду, что молитва будет услышана. В нашем современном мире этот ритуал не претерпел никаких изменений, но иногда он бывает подпорчен тем, что зажженная свеча горит плохо или начинает трещать. Многих людей такая ситуация пугает, потому что они считают, что это плохая примета. Сегодня разберемся, почему это происходит.

Начнем с того, что в части случаев треску свечи есть совершенно материальное объяснение: она отлита из некачественного воска или хранилась во влажном помещении, и у нее отсырел фитиль. К сожалению, в современном мире подделки встречаются достаточно часто, потому что в части храмов их отливают сами. Распознать некачественные свечи достаточно просто: они темного цвета, и при горении от них не исходит приятного запаха, а пламя неровное. Если вам досталась такая свечка, просто не обращайте внимания на ее треск.

А вот если вы купили качественную свечу, от нее идет приятный аромат, но, когда вы ее поставили и начали просить за здравие свое или кого-то из близких, она начала трещать, стоит задуматься. Для начала обратите внимание на людей, которые вас окружают. Если изначально свеча горела ровно, а треск пошел после того, как рядом встал кто-то из прихожан, возможно, дело в этом человеке. Церковные свечи треском реагируют на тех, кому пришло время исповедоваться в своих грехах.

В народе существует примета, что треск свечи, поставленной за здравие, предвещает неприятности или болезнь, а в случае, если вы просили именно о выздоровлении – что оно наступит не так скоро. В этом случае исправить ситуацию сможет только искренняя молитва о прощении грехов и скорейшем исцелении.

Однако, большинство священнослужителей считает, что приметам не место в храме и, если вы обратились к Богу с просьбой, стоит сосредоточиться именно на ней и молитве. Они уверены, что именно искренняя вера помогает человеку исцелиться, а треск свечи для истинно верующего не несет в себе никакой опасности или дурного предзнаменования.

Приходя в храм и ставя свечи, не расстраивайтесь, если услышите треск – он не помешает вашему разговору с Господом.