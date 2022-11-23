Почему нужно чаще навещать покойных
Важно навещать усопших почаще, давая им понять, что вы их не забываете.
Верите вы или нет, но духовная связь с умершими близкими не теряется на протяжении всей нашей жизни, пока мы продолжаем помнить о них и посещать места захоронения.
В православии считается, что погост – это последнее пристанище человека, которое служит для общения с духом ушедшего и помогает ему обрести покой в ином мире. К сожалению, в нашем бешеном ритме жизни, большинство из нас посещает могилы близких редко и только по определенным датам. Часть людей не хочет лишний раз ехать на кладбище и оправдывает себя тем, что существует поверье: якобы среди захоронений витает дух смерти, который обладает плохой энергетикой и высасывает силы из живых. В православии этому нет подтверждений. На самом деле важно навещать усопших почаще, давая им понять, что вы их не забываете.
Как бы ни была велика утрата, не стоит навещать захоронение с чувством отчаяния, ведь по христианским канонам человек, умирая, обретает новую лучшую жизнь. Поэтому, придя на могилу, вспомните хорошие прижизненные моменты общения с умершим, мысленно пообщайтесь с ним, пожелайте его душе покоя.
Чаще посещайте могилы близких и храните в памяти только светлые воспоминания о них.