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Почему нужно чаще навещать покойных

23 ноября 2022ГаданияРамблер

Важно навещать усопших почаще, давая им понять, что вы их не забываете.

Почему нужно чаще навещать покойных
Фото: depositphotos

Верите вы или нет, но духовная связь с умершими близкими не теряется на протяжении всей нашей жизни, пока мы продолжаем помнить о них и посещать места захоронения.

В православии считается, что погост – это последнее пристанище человека, которое служит для общения с духом ушедшего и помогает ему обрести покой в ином мире. К сожалению, в нашем бешеном ритме жизни, большинство из нас посещает могилы близких редко и только по определенным датам. Часть людей не хочет лишний раз ехать на кладбище и оправдывает себя тем, что существует поверье: якобы среди захоронений витает дух смерти, который обладает плохой энергетикой и высасывает силы из живых. В православии этому нет подтверждений. На самом деле важно навещать усопших почаще, давая им понять, что вы их не забываете.

Первое, что стоит делать минимум дважды в год – это проводить уборку места захоронения. Обязательно делать это весной и осенью, по двум причинам: во-первых, посещать кладбища зимой многие священники не рекомендуют, а во-вторых, на это время выпадают специальные поминальные дни. Совершенно необязательно ставить дорогой памятник или класть огромный венок из искусственных цветов. А вот порядок навести нужно: уберите мусор, упавшие листья, посадите живые цветы, если есть возможность.
Если вы поминаете умершего на могиле, не накрывайте стол «для покойного». Лучше на поминальной неделе пожертвуйте еду (пасхальные куличи, например) нуждающимся живым людям, оставив пищу в храме или отдав нищим. Также не стоит выливать рюмку водки в изножье могилы, поскольку часть батюшек считает, что поминание таким образом, вообще, грех.
Если вы невоцерковленный человек и не знаете молитв, вы можете помолиться об ушедших так, как подсказывает ваше сердце, а в храме при кладбище вы можете подать специальную записку о поминовении за упокой и поставить поминальную свечу.

Как бы ни была велика утрата, не стоит навещать захоронение с чувством отчаяния, ведь по христианским канонам человек, умирая, обретает новую лучшую жизнь. Поэтому, придя на могилу, вспомните хорошие прижизненные моменты общения с умершим, мысленно пообщайтесь с ним, пожелайте его душе покоя.

Чаще посещайте могилы близких и храните в памяти только светлые воспоминания о них.

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