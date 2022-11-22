Зачем прикреплять булавку на одежду

В современном мире человек делает много передвижений по городу.

В это время он пересекается с сотнями, если не тысячами людей. У каждого из них есть своя энергетика, которая может повлиять на других. Именно поэтому люди придумали специальные обереги, которые можно носить с собой везде. Однако существуют и бытовые вещи, которые могут защитить от негативного воздействия со стороны недоброжелателей. Одним из таких предметов стала булавка.

Булавка может быть очень мощным оберегом, который помогает от проклятий, сглаза и порчи. Однако действовать она будет только в том случае, если ее правильно использовать. Чтобы этот обычный предмет выступил в качестве оберега, нужно приколоть его на одежду.

Как подготовить булавку

Считается, что лучшим временем для создания оберега будет любой вторник, когда Луна находится в растущей фазе. Тогда она обладает сильной защитной энергией, которая передается человеку.

Делать ритуал нужно вечером, когда Луна только появляется на небе. Для этого вам нужна свеча и булавка. Подойдет самая простая, поэтому не нужно заморачиваться с выбором оберега. Острый конец нужно нагреть в пламени свечи, а уже потом ее можно закалывать на одежду.

Куда прикалывать булавку

Обязательно приколите булавку к внутренней стороне вашей одежды. Легче всего это сделать с верхней одеждой, так как она будет просто висеть на внутренней стороне. Также можно приколоть булавку в карман, если там она не будет вам мешать. Основное правило заключается в том, чтобы ее никто не видел. Иначе недоброжелатель может устранить оберег и ослабить защитное поле человека. Если говорить о положении булавки, оно не имеет значения. Единственное условие – прикалывать ее нужно головкой вниз.

Важно следить за состоянием булавки. Если вы взяли обычную железную, то вскоре ее нужно будет менять. Следите за ее острым концом. Если он окислился, то нужно покупать новую и проводить ритуал заново. Смысл булавки заключается в том, что она берет на себя негативную энергию и начинает «прогонять» ее по кругу. Таким образом, она продолжает циркулировать до тех пор, пока ее сила не иссякнет.

Как чистить булавку от негативной энергии

Так как в булавке циркулирует отрицательная энергия, ее нужно периодически очищать. Делать это нужно в полнолуние. Сначала подержите ее в течение минуты под проточной водой, а затем положите на ночь в соль. Для этого отсыпьте немного соли в блюдечко и закопайте булавку. С утра верните оберег на прежнее место, а соль нужно смыть в проточную воду.