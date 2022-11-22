Амулеты, которые защищают от болезней

По мнению экстрасенсов и астрологов, существуют специальные «амулеты здоровья».

Для защиты человека существуют различные обереги.

Чаще всего они помогают избежать сглаза, порчи и проклятий. Однако, по мнению экстрасенсов и астрологов, существуют специальные «амулеты здоровья». Некоторые из них можно сделать самостоятельно и нужно всегда держать при себе, чтобы страшные болезни «обходили» стороной.

Часть амулетов берут свое начало еще в древние времена, когда люди верили, что заболевания приносят злые духи и отталкивали их с помощью трав и камней.

Амулет из воска

Воск считается одним из самых сильных материалов. Он натурален и создан природой, поэтому подобные амулеты считаются очень действенными. Для того, чтобы сделать собственный оберег от болезней, нужно взять небольшое блюдце и свечу. Зажгите ее и представьте себя сильным и здоровым человеком, не думайте ни о каких болезнях. После того, как в вашем воображении появится картинка счастливого и здорового человека, оставьте свечу гореть и следите, чтобы она не потухла. Так, она должна догореть до конца, чтобы весь воск расплавился на блюдце. После того, как она закончится, достаньте сгоревший воск и положите его в тканевый мешочек. Носите его всегда с собой и никому не показывайте. Если амулет сломается, нужно будет сделать новый, так как его поломка означает, что всю негативную энергию он в себя уже вобрал.

Тибетский узел бесконечности

Многие знают его под именем «бесконечности», но мало кто знает, что этот амулет также означает здоровье и долголетие. Этот символ можно приобрести в различных магазинах, а можно и сплести самостоятельно. Некоторые экстрасенсы предлагают мастерить его из натуральных тканей, например, сплести веревку из льна, а потом из нее сделать узел. Однако, многие делают подобные амулеты из обычных шнурков и лент, поэтому выбирайте материал на свой вкус и кошелек. Пока будете плести его, думайте о своем здоровье, как вы лечитесь от уже существующей болезни или никогда не болеете.

Камни

Множество камней имеют свойства оберегать здоровье. Считается, что яшма и агат – сильные амулеты для защиты от болезней, вирусов и бактерий. Существуют и те камни, которые имеют конкретную сферу «работы». Например, оникс работает как обезболивающее, бирюзу используют для восстановления после операций, травм или болезней, а нефрит известен своим успокаивающим действием. Можно носить эти камни как обычные амулеты, а можно создавать из них украшения, которые будут не только защищать от болезней, но и украсят образ.