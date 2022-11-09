Они меняют людей: самые мистические места России

В них царит особая атмосфера, они окутаны тайнами и странными событиями.

По всей России разбросано много мистических мест.

Одни появились в результате природных катаклизмов, другие – после техногенных катастроф, а третьи были созданы ритуалами темной магии.

Молебский треугольник (Молебская аномальная зона)

Село Молебки находится в Пермском крае на берегу реки Сылвы. Его считают аномальным еще со времен СССР. По легенде, странные события начали проходить там после того, как народ манси начал проводить там жертвоприношения. Местность назвали по аналогии с Бермудским треугольником, так как там тоже часто происходит необъяснимое. Очевидцы утверждают, что видели там НЛО и общались с инопланетянами с помощью телепатии. Есть также группа людей, которые видели огромные черные фигуры геометрической формы, которые выстраивались рядами, а при подходе людей исчезали. В Молебской аномальной зоне есть сразу несколько «достопримечательностей» и у каждого из них своя легенда. Считается, что посещение треугольника опасно, якобы после этого у людей появляются неизлечимые заболевания и экстрасенсорные способности.

Чертово кладбище

Название этого места уже не предвещает ничего хорошего, но оно не относится к настоящим кладбищам. Место расположено в Краснодарском крае и представляет собой круглую поляну диаметром в 15 метров. Согласно утверждениям уфологов, на ней не растет трава, а люди и животные, которые туда попадают, сразу гибнут. Очевидцы говорят, что сама поляна похожа на странную серую массу, в которой можно легко утонуть. Некоторые исследователи аномальных зон также утверждают, что на Чертовом кладбище пропали 75 человек. Предполагается, что на поляну свозили радиационные отходы или упал осколок Тунгусского метеорита, именно поэтому она стала такой смертоносной.

Хохлатчахль

Гора на Северном Урале получила свое второе название «гора мертвецов», так как известно тем, что именно на ней погибла печально известная группа Дятлова. Перевал, расположенный неподалеку, получил название после происшествия, а сами туристы погибли на горе. Из-за того, что случилось с группой, гору считают аномальной зоной. Официальной версией гибели группы Дятлова считают стихийное бедствие, но из-за отсутствия точной информации и логики у расследования многие люди уверены, что на горе происходят необъяснимые вещи. Те, кто верит в существование мистики, уверены, что на самом деле причиной гибели людей могли стать нечистые силы или контакт с внеземным разумом.

Саамские лабиринты

Подобные мистические места разбросаны по Карелии. Большинство из них расположены у берегов Белого, Баренцева и Балтийского моря. В России таких лабиринтов насчитывается чуть больше 50. Они представляют собой каменные сооружения в диаметре от 5 до 30 метров. До сих пор археологи не знают точное назначение этих мест, а туристы отмечают «мистическую» и «пугающую» ауру. Одним из предположений является то, что лабиринты строили на месте могильников, чтобы души умерших не смогли пробраться к живым.