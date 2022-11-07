О чем может рассказать цвет глаз
Чем интенсивнее выражен цвет глаз, тем сильнее выражены человеческие страсти.
Глаза – это зеркало души. Они могут рассказать о состоянии человека, его настроении и даже о характере. К тому же у каждого человека уникальный и неповторимый цвет глаз.
Чем интенсивнее выражен цвет глаз, тем сильнее выражены человеческие страсти, высокая жизненная активность и творческое начало. Чем светлее цвет глаз – тем ранимее и романтичнее характер человека. Теплые оттенки глаз свойственны нежным натурам, а холодные оттенки – более сдержанным личностям. Люди с серыми глазами являются энергетическими донорами, а кареглазые — потенциальными вампирами. Смешанный цвет глаз (зеленые, серо-карие) говорит о более сложной энергетической структуре. У людей с такими глазами проявляются разные качества характера, в зависимости от эмоционального состояния и окружения.
Глаза карего (черного) цвета говорят, что такие люди многого достигают без изнурительного труда. Астрологический цвет карих глаз – это смесь энергий Солнца и Марса. Кареглазые люди так же могут изменять мир, как и представители холодных оттенков глаз, только осуществлять проекты чужими руками. У людей с карими глазами есть одна особенность характера – капризность, но благодаря общительности и умению сходиться с людьми они, как правило, без особых проблем получают желаемое.
Обладатели светло-карих глаз мечтательные, склонные к уединению, нежные, чувствительные и ранимые натуры. Чем светлее цвет радужки, тем больше в человеке застенчивости, скромности и нерешительности. Но при этом это трудолюбивые, надежные и старательные люди. Лучшего сотрудника и друга трудно найти. На них можно положиться в самых сложных ситуациях. За внешней скромностью часто скрывается упрямая личность, которая не терпит давления и стремится делать все по-своему. Их принцип: тише едешь – дальше будешь, всегда работает безотказно.
Глаза зелено-карие чаще принадлежат людям философского склада ума, наделенными дипломатичностью и железной волей, что помогает достигать любых поставленных целей. Иногда присутствует строптивость и жестокость. Вывести таких людей из равновесия могут лишь реальные форс-мажорные ситуации. Астрологический цвет таких глаз – это смешение энергий Сатурна, Марса и Венеры.