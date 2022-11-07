О чем может рассказать цвет глаз

Чем интенсивнее выражен цвет глаз, тем сильнее выражены человеческие страсти.

Глаза – это зеркало души. Они могут рассказать о состоянии человека, его настроении и даже о характере. К тому же у каждого человека уникальный и неповторимый цвет глаз.

Чем интенсивнее выражен цвет глаз, тем сильнее выражены человеческие страсти, высокая жизненная активность и творческое начало. Чем светлее цвет глаз – тем ранимее и романтичнее характер человека. Теплые оттенки глаз свойственны нежным натурам, а холодные оттенки – более сдержанным личностям. Люди с серыми глазами являются энергетическими донорами, а кареглазые — потенциальными вампирами. Смешанный цвет глаз (зеленые, серо-карие) говорит о более сложной энергетической структуре. У людей с такими глазами проявляются разные качества характера, в зависимости от эмоционального состояния и окружения.

Синие, голубые и серые глаза – это смешение энергий Солнца и Венеры с примесью Сатурна. От таких глаз идет постоянный выброс энергии, которую человек получает напрямую из космоса.

Синеглазые люди крайне эмоциональны и романтичны. Высокая эмоциональность наделяет их решительностью и бесстрашием, а также лидерскими задатками.

Голубые глаза встречаются у людей мечтательных и чувствительных, которые не терпят скуки и однообразия. Могут быть крайне обидчивы, потому что все воспринимают близко к сердцу. Небесный цвет глаз чаще встречается у людей с богатым воображением и фантазией.

Серые глаза говорят о рассудительности, блестящем уме, практичности, надежности, любознательности и терпеливости. Это люди, которые не боятся препятствий и сложностей. Они всегда протянут руку помощи и дадут ценный совет.

Зеленый цвет глаз – это смешение синего и желтого, энергий Венеры и Нептуна. Люди с зелеными глазами самые нежные и чувственные. Но заслужить «зеленоглазую» любовь смогут только достойнейшие. Людей с зелеными глазами ценят за доброту, нежность и отзывчивость, а ненавидят за твердость и принципиальность. Это прекрасные собеседники и слушатели, часто видят людей насквозь. Очень развита интуиция. Удача в жизни благоволит таким людям.

Глаза карего (черного) цвета говорят, что такие люди многого достигают без изнурительного труда. Астрологический цвет карих глаз – это смесь энергий Солнца и Марса. Кареглазые люди так же могут изменять мир, как и представители холодных оттенков глаз, только осуществлять проекты чужими руками. У людей с карими глазами есть одна особенность характера – капризность, но благодаря общительности и умению сходиться с людьми они, как правило, без особых проблем получают желаемое.

Обладатели светло-карих глаз мечтательные, склонные к уединению, нежные, чувствительные и ранимые натуры. Чем светлее цвет радужки, тем больше в человеке застенчивости, скромности и нерешительности. Но при этом это трудолюбивые, надежные и старательные люди. Лучшего сотрудника и друга трудно найти. На них можно положиться в самых сложных ситуациях. За внешней скромностью часто скрывается упрямая личность, которая не терпит давления и стремится делать все по-своему. Их принцип: тише едешь – дальше будешь, всегда работает безотказно.

Серо-зелеными глазами природа награждает людей трудолюбивых, прагматичных и справедливых. Они умеют держать эмоции под контролем и оставаться беспристрастными в ситуациях, которые требуют взвешенного решения и холодного ума. Умеют выслушать, посочувствовать и оказать поддержку. Цвет таких глаз – это смешение энергий Луны, Венеры и Меркурия.

Серо-карие глаза – это очень редкий цвет радужной оболочки. Характер таких людей противоречивый. Причина в смешении разных энергий: донора и вампира. Астрологический цвет глаз принадлежит противоположным небесным телам – Солнцу и Луне с примесью агрессивного Марса. Люди с таким цветом глаз инициативные, страстные и любвеобильные. Часто впадают в крайности, им бывает нелегко понять самих себя и сделать окончательный выбор.

Глаза зелено-карие чаще принадлежат людям философского склада ума, наделенными дипломатичностью и железной волей, что помогает достигать любых поставленных целей. Иногда присутствует строптивость и жестокость. Вывести таких людей из равновесия могут лишь реальные форс-мажорные ситуации. Астрологический цвет таких глаз – это смешение энергий Сатурна, Марса и Венеры.