Народные приметы: если появились пауки в квартире

Паук со своей паутиной делает видимым то, что проявлено на тонком плане.

Многие люди боятся пауков, это явление случается настолько часто, что существует даже болезнь – арахнофобия.

Люди, увидев даже самого маленького паучка, испытывают ужас, страх и отвращение. Возможно, корни этого недуга находятся в идентификации с жертвой паука – человеку кажется, что его сейчас начнут опутывать, сковывать и он не сможет вырваться из паутины.

Однако, если посмотреть на народные приметы, получается, что многие из них приписывают пауку как раз хорошее значение. Все дело в том, что паук – крайне трудолюбив, терпелив, готов часами сначала плести свою паутину, а затем стеречь жертву. И, что немаловажно, если его паутину порвали – продолжает ее снова, ремонтирует и не отчаивается. Такими качествами не каждый человек может похвастаться!

Одна из самых распространенных примет гласит – появление паука – к письму. Или же к любым другим известиям, хоть к смс, хоть к телефонному звонку. Скорее всего, это поверье уходит корнями в аналогию с паутиной, как связующей нитью между людьми.

Так же находка паука может означать удачу, богатство, прибыль. Это отсылка к описанным выше паучьим качествам, которые очень бы пригодились многим в работе.

И не удивительно, что плохой приметой будет считаться убийство паука. Это будет означать прямо противоположные вещи: несчастье, болезнь, беду. Так же это распространяется на другие действия с ним – выкинуть, выгнать. Эти действия равносильны тому, чтобы отогнать от себя удачу и счастье.

Если паук сплел паутину в углу – это хороший знак, потому что углы собирают негативную энергию в доме, а паук со своей паутиной как будто ее очищает, ловит негатив в свою сеть. Если паутина обнаружена над кроватью– это плохой знак. Таким образом паук обозначает территорию, на которой возможны беды и несчастья. Да, паутина в очередной раз играет роль ловушки для негатива, но тут есть повод задуматься, а откуда, собственно, этот негатив взялся? Главное не перепутать причину и следствие – паук со своей паутиной лишь делает видимым то, что проявлено на тонком плане, а сам по себе не является источником негатива.