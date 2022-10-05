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Навредите и себе, и любимому: чем опасны привороты

5 октября 2022ГаданияРамблер

О существовании приворотов знают многие. Одни настроены скептически, а другие – прибегают к их помощи в отношениях.

Навредите и себе, и любимому: чем опасны привороты
Фото: depositphotos

Привороты помогают отчаявшимся мужчинам и женщинам быть с тем человеком, которого они любят. Однако черная магия, как правило, имеет свои опасные последствия.

Экстрасенсы, которые занимаются такими вещами, обычно не предупреждают своих клиентов о негативе, который произойдет после. Поэтому люди не всегда понимают и могут объяснить череду неудач или даже трагические обстоятельства в их жизни. Приворотами занимаются и белые, и черные маги, а последствия у них всегда разные.

Белый приворот

Такой тип приворота делают в том случае, если клиент уверен в чувствах своего возлюбленного, но ему недостаточно любви. Такую магию используют для поддержания семейных отношений. Например, если люди находятся в браке, но кто-то из них чувствует, что страсть угасает. Приворот не такой сильный и последствия от него тоже. Человек, на которого направлено воздействие, будет ощущать изменения и сам может подавить свои чувства. В таком случае приворот не подействует.

Даже, если белая магия не подействовала, тот, кто ее направил, должен будет заплатить за ритуал. Речь идет не о физических деньгах. Чаще всего это негативно отражается на здоровье. Тот, кто попросил о привороте, может несколько дней пролежать с температурой или будет чувствовать слабость. В любом случае, последствия будут не долгосрочными.

Черный приворот

С черным приворотом гораздо сложнее. Он сильно влияет на обоих людей – привороженного и того, кто хотел изменить чувства другого человека. Ключевое слово здесь – изменить, ведь черный приворот используют только тогда, когда нет взаимности. Чаще всего это делают молодые девушки или разведенные женщины, которые хотят вернуть своего мужа. Последствия черного приворота очень сильны из-за того, что человек кардинально меняет свое отношение. Это сильно действует на психическое и физическое здоровье. В некоторых случаях привороженные могут отдать плату за тех, кто решил изменить их чувства. Тогда они отдают свою жизнь.

Черный приворот опасен и для человека, который обратился к темному магу с просьбой. Речь идет о той же самой плате за приворот. Так как он сильнее, чем белый, поэтому возвратить надо будет что-то посерьезнее. Здесь тоже речь идет о здоровье, но болезнь может настигнуть на продолжительный период времени. В некоторых случаях клиенты черных магов расплачивались собственной жизнью. Кроме того, черный приворот тоже имеет свой «срок годности». И, если пара пережила все трудности вместе, то после определенного промежутка времени от чувств не останется и следа.

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