Какие предметы нельзя оставлять на столе

У наших предков на каждый случай была особая примета. Чаще всего они касались поведения в быту.

Например, они считали, что определенные предметы на столе могут притягивать несчастье и бедность. Иногда мы, не придавая вещам особого значения, оставляем их там, где придется. Сами того не зная, мы раз за разом выгоняем удачу из своего дома.

Издревле обеденный стол считался главным предметом в доме, так как он собирал вокруг себя всю семью. Он стал символом дружбы, благополучия и взаимопонимания. Чтобы не нарушать семейную идиллию, придерживайтесь некоторых правил.

Засохшие цветы

После праздников у людей остаются букеты, которые им приносят близкие люди. Однако у срезанных цветов тоже есть свой срок, а люди забывают их выкинуть. Растения в доме символизируют жизнь и благополучие. Засохшие цветы, если они не предназначаются для гербария, станут нести в дом плохую энергетику. Если они будут стоять на обеденном столе, то они могут спровоцировать болезнь одного из членов семьи.

Кошелек и ключи

Эти предметы ни в коем случае нельзя оставлять на столе, так как они являются главными элементами семейного достатка. Попадая не в то место, семья рискует лишиться своих накоплений. Эти предметы, оставленные на столе, сулят крупные непредвиденные траты.

Грязная посуда

Не всегда хочется вставать из-за стола и сразу же нести грязную посуду в раковину, а уж тем более мыть ее за собой. Однако после застолья ни в коем случае нельзя оставлять немытую посуду на столе. Более того, категорически запрещается держать ее на столе всю ночь. Примета гласит, что, если ее ослушаться, то того, кто поел и не убрал за собой, ждет тяжелая болезнь.

Ножи

Если этот нож необходим, чтобы разрезать пищу, то на столе оставить его можно. Однако после обеда или ужина его необходимо убрать в ящик. Согласно приметам, ножи нельзя оставлять на полках и в специальных подставках – нужно всегда убирать. На это есть две причины. Во-первых, эта примета сулит ссору в семье. Во-вторых, острые предметы, оставленные на столе, могут разозлить домового, и он перестанет оберегать жилье и семью.

Пустые банки и бутылки

Считается, что открытые пустые сосуды притягивают в дом негативную энергетику. Вещами с концентрацией негативной энергии лучше не пользоваться, так как они могут принести беду. Если бутылка или банка простояла на столе долгое время, лучше ее выкинуть. В ином случае, она может вызвать отток финансов у семьи.