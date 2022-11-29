Как понять, что в вашем роду были ведьмы

Проверьте, владели ли ваши предки тайными знаниями и способностями.

Слово «ведьма» кажется чем-то устарелым из Средневековья, но и сейчас есть люди с магическими способностями.

В древности ведьмами называли всех красивых и умных женщин. Из-за охоты на ведьм в Европе, не у всех женщин остались потомки, но на Руси тоже были свои колдуны и колдуньи. Понять, что они были в вашем роду, можно по нескольким признакам.

Вещие сны

Многие маги и экстрасенсы видят и чувствуют намного больше, чем обычные люди. Благодаря тому, что у них есть унаследованный дар, им часто снятся вещие сны. Нужно понимать, что не каждый сон можно называть вещим и не всегда сбудется самый прекрасный сон. Однако ведьма может запоминать сны, а потом они будут воплощаться в реальной жизнь.

Исполнение желаний

Существуют различные техники материализации мыслей, различные «карты желаний», но человек, в роду которого были ведьмы, может обойтись без этого. Речь не идет о том, что человеку на голову сваливается куча денег из ниоткуда. Ведьма всегда добивается своего и получает простые вещи, о которых думает. Например, она может хотеть мороженого и ей неожиданно его принесет коллега.

Ориентация без карт и навигатора

У ведьм очень хорошо развита интуиция, поэтому они могут ориентироваться на незнакомой местности и навигатора. У них есть внутренний голос, который активизируется в тот момент, когда речь идет о сохранении жизни. Конечно, речь не идет о городских переулках, но, если ведьма останется одна в лесу, она сможет выйти целой и невредимой.

Метки на теле

Этот признак пришел из Средневековья. Ведьм определяли по необычным родинкам и родимым пятнам. Большую роль играли метки, расположенные на лице. Если у девушки был такой знак, то она автоматически считалась ведьмой.

Зависимость от Луны

Многие люди зависят от фазы Луны, так как спутник влияет на Землю. Однако у ведьм и Луны особые «отношения». Если в вашем роду были ведьмы, вы подсознательно подстраиваете свои дела под фазы небесного светила. Например, начинаете что-то под растущую Луну и закрываете все дела и дедлайны под убывающую.