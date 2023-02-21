Почему нельзя мыть пол тряпками из старой одежды

Многие хозяйки предпочитают экономить на бытовых тратах и дают старым вещам вторую жизнь.

Многие хозяйки предпочитают экономить на бытовых тратах и дают старым вещам вторую жизнь.

Вместо новых швабр, губок и тряпок они используют старую одежду, которую уже нельзя носить. На кухне многих женщин можно встретить лоскуты тканы, которые раньше были пододеяльниками, футболками и даже носками. На самом деле так делать нельзя, о чем предупреждает народная мудрость.

Если одежда быстро изнашивается, значит, человек носил ее регулярно и оставил на ней частичку своей энергии. Не зря говорится, что у каждого человека есть своя аура – энергетика, которую он передает другим людям и даже вещам.

На старые вещи можно навести порчу, так как на них еще есть энергетика человека. Мытье полов – процесс, который может навредить бывшему обладателю вещей.

В народе считается, что мыть полы старыми вещами – дурной знак. Это чревато болезнями и бедами того, кто раньше владел этими вещами. Если это взрослый человек, то он может страдать от легкого недомогания. Однако, если использовать его одежду вместо тряпок очень часто, это может навлечь на него серьезные заболевания. Особенно это правило касается футболок, платьев, рубашек – одежды, ткань которой непосредственно прилегает к телу человека.

Ситуация гораздо опаснее, если хозяйка решила использовать в качестве тряпок детские вещи. Если на взрослых воздействовать гораздо тяжелее из-за их защиты, то у детей она не так сильна. Поэтому, если мыть их одеждой полы и оттирать грязь, ребенок может стать капризным и будет часто болеть.

Очень часто люди пускают на тряпки одежду покойного человека, но церковь советует этого не делать. Если у усопшего остались вещи, которые пригодны для носки, нужно раздать их нуждающимся. Те, которые использовать уже невозможно, нужно отнести на пустырь и сжечь. Ни в коем случае нельзя пускать их на тряпки или выкидывать.

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