Когда нужно навещать родственников на кладбище

Очень часто потомки забывают о том, что кладбища нужно посещать не только в особые даты.

У каждого человека есть родственники, которые уже отошли в мир иной.

Очень часто потомки забывают о том, что кладбища нужно посещать не только в особые даты – дни рождения и дни смерти. Существуют особые правила, согласно которым нужно посещать могилы своих умерших близких людей.

Родительские субботы

Каноническим днем для посещения могил своих родственников считается Родительская суббота. В этот особый день нужно поминать ушедших родственников. Всего в году пять таких дней – за две недели до Великого Поста, на 49 день после Пасхи, а также вторая, третья и четвертая субботы Великого Поста. Родительские субботы проходят в последние субботы перед Рождественским, Апостольским и Успенским постами. В традициях православных славян есть еще и другие Родительские субботы перед масленой неделей, перед Троицей, перед Покровом и перед Дмитровым днем. Существует две версии названия этого дня. Согласно первой, человек поминает своих самых близких родственников – родителей, а по второй версии отмечается, что всех покойников называют «родителями».

Радоница

В этот день впервые после Пасхи поминают усопших. В русской православной церкви этот день отмечается во вторник после Фомина воскресенья, на второй неделе после Пасхи. Именно во вторник возобновляется пение литии по усопшим, которое прекращается после Великого четверга. В этот день принято посещать могилы усопших родственников и поминать их. Некоторые церковнослужители предлагают приходить к могилам с молитвенниками, чтобы облегчить загробную жизнь покойного.

В какое время нужно ходить на кладбище

Лучшим временем для посещения могил умерших родственников считается первая половина дня – до обеда. Считается, что утром души умерших людей отпускают для того, чтобы они смогли повидать своих родственников на Земле. Считается, что в это время можно ощутить присутствие своего родственника около могилы. Вечером и ночью ходить на кладбище запрещается, иначе можно потревожить души усопших, а это сулит неприятности человеку.

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