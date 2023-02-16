Как вычислить счастливые годы по дате рождения

С помощью даты рождения о человеке можно узнать многое.

Прежде всего нумерология помогает нам понять самих себя. У каждого человека есть счастливое число, которое сопровождает его на протяжении жизни. Оно и может рассказать о том, какие годы в вашей жизни окажутся самыми счастливыми.

Для того, чтобы узнать свое счастливое число, нужно сложить по очереди все цифры в вашей дате рождения. Должно получится двухзначное число, сложите эти цифры друг с другом и получите свое счастливое число, которое будет сопутствовать вам по жизни. Оно расскажет о счастливых годах.

Единица

В ваши самые счастливые годы произойдут кардинальные изменения в окружении. Лишь только пара близких друзей и семья будут с вами рядом на протяжении долгого периода. Поэтому не отчаивайтесь, если вы поругались с близкими людьми – это значит, что вы на пороге новых открытий. Счастливые годы: 5-10 лет, 20-25 лет, после 80 лет.

Двойка

У людей с счастливым числом два самые лучшие годы жизни пройдут в гармонии с собой и удовлетворением своих целей. Поэтому они будут раскрываться в более зрелом возрасте. Не бойтесь, что у вас что-то не получается – все впереди. Счастливые годы: 30-35 лет, 60-70 лет.

Тройка

Ваши счастливые годы связаны с обновлением и переоценкой ценностей. Вы можете долго идти по своему пути, но иногда то, что вы ищите на самом деле вам не нужно. Поймете вы это не сразу. В самые счастливые годы вы поймете, что вам нужно будет конкретно в данный период жизни. Счастливые годы: 16-25 лет, 40-45 лет.

Четверка

У вас счастливые годы связаны с тем, что вы будете добиваться поставленных целей и ставить новые. Помните, что всему свое время и не опускайте руки, если все идет не по плану. Счастливые годы: 18-21 лет, 40-55 лет, 60 лет и далее.

Пятерка

Число пять означает гармонию и душевное равновесие. Вы – человек, который полностью зависит от того, насколько упорядочена ваша жизнь. Однако не всегда все получается так, как вы задумали. В ваши счастливые годы вы будете воплощать старые планы и мечты. Счастливые годы: 28-36 лет, 55-70 лет.

Шестерка

Ваши счастливые годы будут наполнены знаковыми событиями, от которых вы будете получать удовлетворение и черпать энергию. Если вы чувствуете себя подавлено, значит, скоро в вашей жизни случится переворот, который придаст вам жизненных сил. Счастливые годы: 13-18 лет, 24-29 лет.

Семерка

Число семь само по себе связано с удачей, поэтому в счастливые годы вам будет везти. Вы можете неожиданно получить крупную сумму денег, например, выиграв в лотерею или получите долгожданное повышение на работе или встретите свою судьбу. Однако помните, что удача зависит не только от окружающих факторов. Счастливые годы: 17-20 лет, 45-58 лет.

Восьмерка

Люди, у которых счастливое число восемь, серьезно относятся к философии и психологии. Их часто мучает тревога и стресс из-за проблем, но в счастливые годы они обретут покой и найдут свое место на ближайшее время. Счастливые годы: 43-50 лет, 73 года и далее.

Девятка

В счастливые годы вы обретете финансовое благополучие. Однако только вам стоит рассчитывать то, как вы им распорядитесь – потратите или найдете прибыльное дело и вложитесь в него. Рисковать или нет – решать только вам. Счастливые годы: 23-26 лет, 45-58 лет.

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