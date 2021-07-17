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Приметы на 18 июля: что нельзя делать в этот день

17 июля 2021ГаданияСОВА

Не рекомендуется в этот день сидеть дома в одиночку. Чтобы привлечь внимание фортуны, нужно отправиться в гости или у себя принять добрых людей. Важное условие: хорошее настроение всех присутствующих.

Приметы на 18 июля: что нельзя делать в этот день

Наши предки были уверены: если не спать в эту ночь, можно привлечь удачу. Однако, выполняя это условие, нужно помнить о здоровье и соотносить риски с выгодой.

Чтобы не навлечь на себя чужие проблемы, не стоит о них сплетничать. В целом 18 июля не нужно делиться с кем-либо чьими-то неудачами, иначе можно оказаться в аналогичной ситуации.
Не следует 18 июля работать с острыми предметами. Если это необходимо, то нужно строго соблюдать технику безопасности. Считается, что рана, полученная в этот день, будет долго заживать.
Сны в эту ночь покажут проблемы, которые вы не решили и которые требуют вашего повышенного внимания. После пробуждения запишите увиденное и постарайтесь исправить эту ситуацию.
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