Приметы на 18 июля: что нельзя делать в этот день

Не рекомендуется в этот день сидеть дома в одиночку. Чтобы привлечь внимание фортуны, нужно отправиться в гости или у себя принять добрых людей. Важное условие: хорошее настроение всех присутствующих.
Наши предки были уверены: если не спать в эту ночь, можно привлечь удачу. Однако, выполняя это условие, нужно помнить о здоровье и соотносить риски с выгодой.
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