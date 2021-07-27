Приметы на 28 июля: что нельзя делать в этот день

Запрещено жаловаться на жизнь, сетовать на отношения с близкими, просить повышения по службе.

В противном случае судьба может подкинуть настолько серьёзные проблемы, что текущие трудности покажутся детским лепетом.

Наши предки в этот день старались не работать в поле. Особенно это касалось женщин. Если говорить о современности, то этот совет прапрапрадедов можно воспринять как призыв не перенапрягаться 28 июля. Иначе можно надорваться.

Не подходит 28 июля для крупных перемен в жизни. К ним относятся, в частности, смена работы или места жительства. Первоначальные положительные впечатления в конечном итоге окажутся ошибочными.

28 июля нельзя отказывать в просьбе, сославшись на занятость или усталость. Если есть возможность, но нет желания помогать, необходимо прямо сообщить о своих чувствах. Ложь в эту среду может сыграть злую шутку.