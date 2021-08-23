Приметы на 24 августа: что нельзя делать в этот день

Наши предки считали этот день опасным и не советовали 24 августа ходить на кладбище. По нему, говорили в народе, носится белый конь и роет землю в поисках погибшего хозяина. Встреча с таким животным не сулила ничего хорошего.

Также прапрапрадеды уверяли, что 24 августа над болотами появляются блуждающие огоньки — души утопленников и убитых.

В это время запрещалось употреблять спиртное, иначе усопшие родственники могли прийти и наказать потомка с затуманенным разумом.

Не подходит 24 августа и для налаживания отношений. Попытаешься помириться — ссора сильнее разгорится, уверяли предки.

Все знакомства тоже лучше перенести на другой день — удачными их назвать будет сложно.

Не рекомендуется в этот день совершать крупные покупки, но это связано, скорее, с поверьем о «пустом кошельке». Если его оставить таковым 24 августа, в ближайшее время финансовое состояние серьезно ухудшится.

Сны в эту ночь призваны избавить ваше подсознание от напряжения. Если в течение дня сохранять душевное спокойствие, то вкупе со сновидениями это поможет укрепить нервы и «прокачать» внутреннюю гармонию.