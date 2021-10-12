Зачем умерших людей поминают едой

Поминки – важный обряд не только для живых, но и для мертвых.

Похороны в православии сопровождаются специальными обрядами, одним из которых являются поминки. Их ключевой момент – коллективная трапеза, которую родственники умершего устраивают на кладбище или в доме покойного.

Откуда у ритуала ноги растут

Этот ритуал берет начало со времен Византии, и до наших дней он дошел практически без изменений. Поминки совершаются первый раз сразу после погребения и затем еще трижды: на 9 день после смерти, на сороковой день и на годовщину. Прийти на поминальную трапезу могут все, кто хочет отдать дань уважения усопшему. Далее поминки проходят ежегодно в день смерти человека в семейном кругу после посещения могилы.

Почему нужно есть кутью, блины и кисель

Далеко не в каждой культуре поминальный обряд связан с едой, но в православии принято именно так. Не стоит думать, что поминки – обычная трапеза. Ее цель – отдать дань уважения умершему, вспомнить все хорошее, что было с ним связано и помолиться об упокоении его души. Меню поминальной трапезы достаточно специфичное: кутья, блины с медом и кисель. Кутья – это каша из риса или цельных зерен пшеницы, заправленная изюмом и медом. Поскольку традиция восходит к раннему христианству, то зерна символизируют Воскресение, а мед и изюм – радостную жизнь праведников на небесах. Именно поэтому кутью обязан попробовать каждый, присутствующий на поминках. Также зернами питаются птицы, и у древних славян считалось, что душа умершего сможет вернуться на землю в птичьем образе. Кисель, который также должен выпить каждый, подается в завершении поминок перед уходом. Остальная еда должна быть простой, не праздничной. По церковным правилам нельзя поминать усопшего водкой и крепкими алкогольными напитками, но в современной практике этого мало кто придерживается. Оставшуюся от поминок еду дают с собой уходящим, с просьбой помянуть усопшего еще раз дома или относят в церковь с той же целью.

Зачем раздавать сладости

Иногда родственники раздают на кладбище различные сладости. Этот ритуал также пришел из глубины веков, когда сладкое было редкостью и ценилось высоко. Таким образом люди просили окружающих помолиться за помин души умершего. Очередные поминки совершаются на 9 день в честь 9 ангельских чинов, которые ходатайствуют о помиловании умершего перед Господом. В этот день на поминальную трапезу приглашаются только близкие умершего. Очень важны поминки на 40 день. Они призваны «загладить» грехи усопшего, поэтому на них приглашают всех, кто готов за трапезой помолиться о его душе.

Поминая усопших, не забывайте, что их душам нужна не еда, а молитва и наша память.