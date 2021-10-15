Навещают ли нас души умерших

Умершие очень часто напоминают о себе, только мы не всегда это видим.

Те, кто общается с загробным миром, знают, что душе нужно 40 дней для того, чтобы принять свою смерть и отправиться в дальнейшее путешествие. Именно столько времени душа находится в астральном мире – копии нашего с возможностью контактировать с близкими.

Почему душа застревает в нашем мире

Но горе, не готовность отпустить, не знание ритуалов прощания часто задерживают душу в этом пространстве, и она еще долгое время продолжает поддерживать связь с теми, кто был дорог. Если живые не разрешили уходить, отказываются прощать, остаются со злостью и обидой или наоборот, с болью от расставания, уйти будет тяжело.

Как души «показывают» себя

О том, что нас «навестили», мы можем понять несколькими способами. Самый распространенный – сон. Умерший может присниться и ощущения будут очень реальные, как в жизни. Так и происходит контакт с загробным миром.

Но сны не все помнят, а потребность в контакте остается. Присутствие души умершего можно почувствовать и другими способами: внезапно наступившая тишина, запах (возможно, связанный с покойным, например, духи), упавшие предметы, связанные с ушедшим, музыка, напоминающая о нем, электрические приборы и гаджеты, которые включаются без видимой причины – вот несколько способов, при помощи который душа умершего дает нам знак – я здесь, я рядом, я слышу и вижу, что с тобой происходит, я продолжаю существовать, но в другом месте и в другом теле.

Как отпустить ее

Но важно помнить, что живые не должны и дальше удерживать душу близкого. Возможно, нам пытаются донести и такое послание: «Отпусти меня, позволь идти дальше». В этом случае мы видим сны, где душе плохо, неожиданно появляется тревога, паника – так души пытаются передать нам свои ощущения.

Поэтому можно воспользоваться «встречей», чтобы сказать все самое главное и разрешить уходить – чтобы и в этом, и в загробном мире наступила гармония и спокойствие.