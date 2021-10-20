Почему умершие говорят нам, что живы

Некоторые души не понимают, что их жизнь на земле завершена. Почему так происходит?

Половина осени уже позади, а это означает, что мы приближаемся к важной дате – времени, когда отмечается Хэллоуин – праздник, когда все потустороннее, мертвое на одну ночь оживает и празднует жизнь с живыми. Этот праздник тесно связан с древним кельтским обычаем отмечать конец лета и начало зимы, увядания – то есть смерти.

В эту дату все, что связано с миром мертвых, «оживает» и мы можем получать послания от умерших, например, видя их во сне или даже наяву, слыша их голоса и другими способами ощущая их рядом.

Почему души не верят в смерть

Если нам удается с ними поговорить, задать свои вопросы о том, как они себя чувствуют и где находятся, мы можем обнаружить, что они не понимают, что умерли, они говорят о том, что живы. Что нам делать в такой ситуации?

Не всегда человек бывает готов к смерти. Вернее сказать – чаще всего он к ней бывает не готов. Поэтому шок, сильные эмоции, беспокойство за близких не дают душе понять и принять свое новое состояние. На эту тему снято множество фильмов, например, «Шестое чувство». Человеку бывает очень непросто оставить свою профессию и тех, за кого он отвечает, долг и беспокойство за близких оказываются важнее своего пути.

Как отпустить

Поэтому первое, что мы делаем, сообщаем – ты умер. В нашем мире тебя больше нет. Ты есть в нашей памяти, в наших чувствах, но в мире живых тебя нет.

Мы можем столкнуться с растерянностью и злостью такой души. Важно сказать: «Пришло твое время уходить. Ты можешь быть спокойным за нас, мы тебя будем помнить и сможем о себе позаботиться». Затем проговорить все, что не было возможности сказать при жизни – и хорошее, и дурное, и благодарности, и боль, и обиду. После этого пожелать еще раз доброго пути и разрешить уходить.

Как душа показывает, что счастлива

Возможно, вы сможете увидеть свет, в который уходит душа. Или почувствуете легкость, успокоение – признаки того, что все удалось. Подтверждением могут стать и другие сны – те, в которых ушедший уже выглядит по-другому, где показывает свою другую жизнь и признает, что его земной путь завершен.