Почему нельзя оплакивать покойника

Откуда появилось такое убеждение и при чем тут плакальщицы?

«На похоронах нельзя плакать, в своих слезах ты просто утопишь покойника, ему будет плохо на том свете» – с таким убеждением сталкиваются близкие умершего. Правда ли это и почему такое утверждение возникло?

Можно ли плакать

Начнем с того, что слезы – это нормальная реакция человеческого организма на боль от потери. Именно через слезы, причитания выходит боль – наши предки знали об этом больше нас, поэтому существовала и даже существует до сих пор культура «плакальщиц» – тех, кто наоборот, нагнетает и причитает во время церемонии похорон и поминок, вызывая у присутствующих сильные эмоции.

Для чего это нужно? Для боли и скорби есть свое время и свое место. И этим местом как раз и являются похороны и последующие за ними поминки.

Как отпустить

Прятать слезы – запирать боль внутри, и она не замедлит найти выход в виде болезней, саморазрушения и потери интереса к жизни. Поэтому плакать не только можно, но и нужно.

Но откуда тогда возникло такое предубеждение, что плакать вредно? Дело в том, что горе близких зачастую задерживает душу между мирами мертвых и живых, душа усопшего, видя и ощущая страдания, находится в замешательстве – уходить или оставаться? Кроме того, пока идет время слез и стенаний, не происходит главного – разрешения уйти.

Поэтому крайне важно не только дать человеку выплакать свое горе, но и напомнить – сейчас, на похоронах и поминках время подведения итогов и отпускания. Да, нам очень жаль отпускать человека и мы горюем. Но не менее важно произнести слова прощания, признать его вклад в нашу судьбу, высказать свои сожаления и благодарность за пройденную вместе часть жизни.

Так что же делать, если очень больно и хочется кричать? Разрешить себе это. С небольшим дополнением – проговаривая вслух или про себя то, о чем именно так горько сожалением. Что именно ушло от нас вместе с человеком. Надежды? Поддержка? Воспоминания? Будучи названной, боль так же становится немного меньше.

А в те моменты, когда все-таки боль отступает, говорить о том, что разрешаем человеку уйти и надеемся на его светлый и легкий путь и возможную встречу в будущем – тогда, когда придет время.