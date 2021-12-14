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Рождественские гадания

14 декабря 2021ГаданияМарианна Басс

Рождество — доброе праздничное событие. Именно рождественская ночь считается особым периодом, когда можно узнать свое будущее.

Рождественские гадания – Рамблер/Гороскопы
Фото: astroleya.ru

Рождественские гадания

Рождество — доброе праздничное событие. Именно рождественская ночь считается особым периодом, когда можно узнать свое будущее. Традиции гаданий и ритуалов складывались веками, потому до нас дошло много способов увидеть судьбу.

Гадать можно на совершенно разные сферы жизни: например, на любовь, карьеру, замужество, деньги, судьбу и т. д. Во время гаданий можно использовать свечи, воск, карты, зеркало. Встречаются и довольно простые ритуалы, для которых нужна только расческа, вода или вообще лишь имя возлюбленного. У рождественских гаданий и предсказаний есть одна общая черта — большая точность. Как правило, предсказания, полученные в это время, почти всегда сбываются. И если вы хотите погадать на Рождество, ниже вы сможете узнать множество самых популярных вариантов.

Сроки рождественских гаданий

Католики и православные отмечают праздник в разные числа. Так сложилось потому, что западные христиане пользуются григорианским календарем, а восточные — юлианским. В России Рождество празднуют 7 января. А начинать гадания можно уже вечером 6 числа, в сочельник. Длится время предсказаний до Крещения, которое наступает 19 января.

Как правильно гадать на Рождество

ufologov.ne

Гадание можно проводить как в одиночестве, так и вместе с подружками или родственницами. Нужно найти тихое и спокойное место, где никто не помешает. Заниматься предсказаниями можно дома или, например, в бане, где девушки собирались в стародавние времена. К обряду нужно отнестись серьезно: только тогда он будет точным и правдивым. Также понадобится удобная одежда, которая не будет мешать двигаться. Перед началом ритуала нужно умыться и распустить прическу.

Варианты гаданий на будущее

  1. Нужно поместить сено под стол, накрытый скатертью. Потом из-под скатерти вытаскивают стебель сена. Если он темного цвета, то в личной жизни ждет неудача, а если зеленый — ваша любовь взаимна, и можно рассчитывать на свадьбу.
  2. Нужно разложить на подносе кольцо, монету, ключ и носовой платок. После этого поднос закрывают тканью и встряхивают. Когда вы встряхнете поднос несколько раз, нужно убрать ткань и, закрыв глаза, вытянуть один из предметов. Ключ сулит новое жилье, монета — денежное изобилие, платок — грусть. Если вы вытянули кольцо, нужно кинуть его на пол и проследить, в какую сторону оно покатится. Если колечко движется в сторону порога — будет свадьба.
  3. Подкиньте в воздух рукавицу и проверьте, в каком положении она приземлилась. Если большой палец направлен наверх, то в ближайший год вы повстречаете свою любовь, а если вниз — увы, для встречи с суженым еще рановато.
  4. Разместите свечу на подставке из дерева. После нужно спросить о тревожащем в будущем и зажечь свечу. Обратите внимание на пламя: слабый огонек — к проблемам и расстройствам, спокойное свечение говорит о жизни без потрясений, а яркое — о радости. Когда свеча потрескивает и интенсивно светится, вас ожидают приятные красочные события.
  5. В праздничный день необходимо подмести пол, а сметенное убрать в угол. Пыль прикрывают бумажным листом, на который садятся. Если вам послышатся какие-нибудь слова, то именно они станут предсказанием будущего. В конце мусор нужно выкинуть.
  6. Подойдите к окну соседей и послушайте, что происходит внутри. Услышанные слова и будут подсказкой. Соседские ссоры и склоки предвещают неудачи, тишина — спокойную мирную жизнь, а разговоры о любви — знакомство с суженым или отличные отношения, если вы уже нашли вторую половинку.
  7. Для следующего рождественского гадания для девушек понадобится чистая бумага. Ее нужно разлиновать. В получившиеся строчки вписать разные фразы, цитаты, пожелания — в общем, все предсказания, которые только придут в голову. Потом возьмите зернышко и, задав вопрос, подкиньте его над бумагой. Фраза, на которую упадет зернышко, и станет ответом на ваш вопрос.
  8. Еще один похожий вариант — погадать на записках. Этот способ хорошо подойдет для компаний. На небольших листках пишут предсказания, причем каждый человек может сделать несколько штук. Все записки складывают в мешок, перемешивают их и вытягивают по листочку.
  9. Для ритуала понадобится зеркало. На его поверхность льют воду и выносят на улицу. Когда вода застынет и появятся узоры, зеркало заносят в дом и изучают появившиеся рисунки. Круги говорят о финансовом благополучии, квадраты — о проблемах, линии — о том, что придется хорошенько потрудиться. Треугольники сулят везение и достижение поставленных целей.
  10. Напишите на бумажных листах по событию — например, замужество, новая встреча, споры, богатство, получение жилья и т. д. Эти листы необходимо сложить в кораблики и опустить в тазик с водой. Также туда помещают зажженную свечу так, чтобы она плавала. Свеча должна поджечь кораблик. Какой загорится первым — то предсказание и сбудется.
  11. В чашку или мешок складывают различные украшения — деревянные, металлические, украшенные камнями. После не глядя тянут одно украшение. Если оно простое, сделано из дерева или украшено недорогими камнями, то в будущем появятся проблемы. Драгоценные металлы вроде золота и серебра предрекают денежное процветание. Кольцо — к романтическим событиям, цепочка — к хлопотам, браслет — к ударному труду, брошка — к встрече и флирту.
  12. Еще одно предсказание, рассчитанное на несколько человек. Понадобятся три стакана с водой. В первый добавляют сахар, в другой — соль, в последний — обручальное кольцо той девушки, которая счастлива замужем. Одна девушка закрывает глаза, а другие переставляют стаканы. После гадающая отпивает из стакана. Соленая вода говорит о проблемах на любовном фронте, сладкая — о хороших отношениях с суженым. Если попался стакан с кольцом, то вскоре девушка выйдет замуж.

    13. Как гадать на исполнение желания?

    1. Насыпьте рис в чашу, прикройте ее левой рукой и подумайте о том, что вам хочется. Потом следует высыпать рис на салфетку. Наберите в ладонь горсть риса и посчитайте количество зернышек. Четное свидетельствует об исполнении мечты, нечетное — соответственно, наоборот.
    2. Возьмите ветви ели и средних габаритов зеркало. На его поверхности пишут желание и кладут под кровать. Возле зеркала помещают еловые ветви. Если к утру написанное исчезло, желание исполнится.
    3. Есть и современные способы гадания с помощью интернета. Подумайте о том, что хотите, сформулируйте желание как можно точнее и напишите его в поисковой строке. Первая же ссылка поведает о грядущем. Например, если вы спрашивали о замужестве и в первой ссылке написано о ссорах, то не стоит торопить события. Подобным способом расшифровываются ответы и на другие вопросы.
    4. Прежде чем ложиться спать, подготовьте двенадцать бумажных листов, запишите на них желания и уберите под подушку. После пробуждения возьмите три листка. В ближайшее время сбудутся написанные на них желания.
    5. Наполните большую емкость (например, таз) водой и произнесите свое желание. Потом киньте на дно миниатюрный предмет (подойдет кольцо, пуговица или маленький камень). Посчитайте, сколько кругов будет на водной поверхности. Если их количество четное, то ждите исполнения желания.

      6. Как гадать на возлюбленного?

      fotokto.ru

      Среди молодых девушек гадания на суженого пользуются большой популярностью. Вот несколько вариантов, которые дадут правдивый результат.

      1. Данное гадание подойдет для нескольких подруг. Во время проведения ритуала в рождественскую ночь на пол кладут ветви хвои. Далее каждая из подруг, закрыв глаза, выбирает ветку. Попалась толстая — муж будет сильный и надежный. Ровная кора обещает красивого суженого, твердая и прочная — богатого, облезлая — не особо состоятельного. Если кора шершавая, то муж похвастаться красотой не сможет, но зато вы будете чувствовать себя как за каменной стеной.
      2. Если за вами одновременно ухаживают несколько мужчин, возьмите луковицы и напишите на них имена претендентов. Луковицы опускают в воду. Какая первой начнет прорастать — за того парня и выйдете замуж.
      3. Прежде чем лечь спать, наденьте один новый чулок. Также нужно произнести: «Суженый-ряженый, приходи меня разувать». Кто появится во сне и снимет чулок, тот и придет свататься.
      4. Прилягте на выпавший снег и уйдите, не оборачиваясь. Утром посмотрите: если оставшийся след затоптан, муж будет злым, если остался нетронутым — у вас будет заботливый супруг. Глубокий след говорит о том, что у вас будет несколько мужей за жизнь, заметенный — о свадьбе в ближайшее время.
      5. Возьмите три кольца: одно из меди, второе из серебра, третье из золота. Поместите их в чашку, а потом насыпьте зерно или крупу. Вытащите одно кольцо. Медное привлекает стабильность в любовных делах, серебряное — новое знакомство, а золотое — скорое предложение руки и сердца.
      6. Понадобится полотенце белого цвета, которое надо развесить перед сном, при этом приговаривая: «Суженый-ряженый, приходи умываться». Наутро проверьте ткань: если она влажная, то в ближайший год вы получите предложение руки и сердца. Сухое свидетельствует о том, что нужно еще подождать.
      7. Запишите на листочках имена мужчин. В большую чашку налейте воду и расклейте по ее краям листы. Далее опустите на воду скорлупу ореха и подуйте. К какому листочку скорлупа поплывет — так и будут звать вашего суженого.
      8. Еще одно современное гадание — с использованием телевизора. Включите его, как только наступит полночь. Первый мужчина, которого вы увидите, будет схож с вашим будущим супругом по внешности.
      9. В 12 часов ночи выйдите из дома, наберите горстку снега и киньте его против ветра. Снег попадет на вас — суженый будет молодым, а если нет, то выйдете замуж за мужчину значительно старше вас.
      10. На картонном или бумажном листе запишите качества человека (например, добрый, злой, богатый, бедный, веселый и так далее). Всего должно насчитываться тридцать три карточки. Их нужно сложить в шапку, мешок или чашу, а потом вытянуть три листочка. Они и расскажут о чертах избранника.
      11. В ночное время выйдите из дома и прислушайтесь к собачьему лаю. Если лай раздается поблизости — суженый найдется среди ближайшего круга общения, а если слышится издалека — женихом станет новый, пока незнакомый человек.

      Гадания на детей

      helpmommy.ru
      • Заберите после праздничного ужина немного куриных косточек. Их следует оставить на ночь во дворе и мысленно спросить, появится ли у вас ребенок. Наутро посмотрите на кости. Если они остались лежать на месте — у вас непременно будет ребенок, немного сдвинулись — могут возникнуть трудности. Исчезнувшие кости говорят о том, что в течение года появления малыша не будет.
      • В вечерние часы наберите воды в рюмку, бросьте в нее кольцо и вынесите на холод. Перед отходом ко сну занесите рюмку в дом. Посчитайте углубления — именно столько у вас родится дочек, а количество бугорков говорит о сыновьях.
      • Это гадание подойдет для только что поженившейся пары. Перед брачной ночью новоиспеченный муж должен обернуть пирог полотенцем. Затем раскрывает так, чтобы пирог начал падать. Нужно приговаривать: «Мальчик, девочка ». Если каравай упал на «мальчике», то ждите сыночка, если на «девочке», то дочку.
      • Подожгите спичку и спросите, родится дочь или сын. Когда спичка догорит до конца, нужно опустить ее в воду. Спичка утонула — появится мальчик, плавает по воде — родится девочка.
      • Данный ритуал проводят в бане. Понадобится подготовить веник. Когда вы пойдете париться, следует спросить у банника, сколько у вас родится детей, а потом начать мыться. Сколько листов от веника останется на теле — столько и появится малышей.
      • Запишите на бумажных листах детские имена и приклейте их к камушкам. Также имена можно записать сразу на камни водостойким маркером. Камни опускают в чашу с водой. Сколько имен останется — столько и родится деток. А имена расскажут, кто именно появится: сын или дочка.

      Гадания на деньги

      1. Наполните чашку водой и подожгите лучину. Быстро опустите лучину в жидкость. Если она сразу потухнет, то вас ждет небольшой достаток, а поднявшийся выше огонь сулит богатство.
      2. Опустите в мешок несколько банкнот и вытащите пару штук не глядя. Чем выше номинал банкноты, тем больше будут ваши доходы.
      3. Разрежьте бумажный лист на несколько квадратов и нанесите на них маленькие символы денег (доллары, евро, рубли и т. д.). Также надо оставить пустые квадраты. После в ладонь набирают так много бумажек, сколько получится. Чем больше у вас в руке будет находиться квадратов с рисунком, тем богаче вы будете.
      4. Один из самых известных способов получить предсказание — по книге. Назовите номер страницы и строку, а потом найдите названную строчку. Написанное и поведает о том, что уготовано в будущем в денежной сфере.
      5. Также можно погадать на орехах. Понадобится 29 штук, которые нужно пронумеровать от 1 до 28. Один должен остаться без числа. Сложите их в мешочек или емкость, встряхните и с не глядя возьмите семь штук. Попалось больше четных чисел — будьте осторожны в обращении с финансами, больше нечетных — вас ждет изобилие. Орех без номера предрекает хороший сюрприз.

        6. Детские гадания

        • Высыпьте рис на стол. Дети загадывают желание и зачерпывают горстку зерна, называя приблизительное количество риса в руке. После нужно посчитать зернышки. Желание исполнится у ребенка, который назвал наиболее приближенное к количеству риса число.
        • Для этого способа потребуется мандарин. Ребенок должен подумать о своем желании и снять с мандарина кожуру, а затем — посчитать дольки. Четное количество предсказывает, что желание сбудется.
        • Для детей также подойдет гадание по любимой книге. Нужно задать вопрос, а затем загадать номер страницы и строчки. Главное, правильно истолковать полученное предсказание.
        • Следующее гадание проходит с участием домашней кошки. Ребенок должен позвать кошку и ждать, пока она прибежит, а потом проследить, какой лапой она переступит порог. Левой — загаданное непременно исполнится, правой — увы, придется подождать.
        • Также гадают по окнам. Загадайте, в какое окно стоит заглянуть. Зашторенное окошко говорит о спокойной жизни, темное — о печалях. Если за окном горит яркий свет и проходит праздник — вас ждет счастливое будущее.
        • Наберите с малышом в блюдце воду и выставьте его на мороз на всю ночь. После рассвета изучите поверхность: если она ровная, то и будущее будет спокойным, вздыбленный лед говорит о грядущих радостях, а поверхность, покрытая буграми и волнами, — появятся и хлопоты, и приятные события.
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