Рождественские гадания – Рамблер/Гороскопы

Рождественские гадания
Рождество — доброе праздничное событие. Именно рождественская ночь считается особым периодом, когда можно узнать свое будущее.
Рождественские гадания
Рождество — доброе праздничное событие. Именно рождественская ночь считается особым периодом, когда можно узнать свое будущее. Традиции гаданий и ритуалов складывались веками, потому до нас дошло много способов увидеть судьбу.
Гадать можно на совершенно разные сферы жизни: например, на любовь, карьеру, замужество, деньги, судьбу и т. д. Во время гаданий можно использовать свечи, воск, карты, зеркало. Встречаются и довольно простые ритуалы, для которых нужна только расческа, вода или вообще лишь имя возлюбленного. У рождественских гаданий и предсказаний есть одна общая черта — большая точность. Как правило, предсказания, полученные в это время, почти всегда сбываются. И если вы хотите погадать на Рождество, ниже вы сможете узнать множество самых популярных вариантов.
Сроки рождественских гаданий
Католики и православные отмечают праздник в разные числа. Так сложилось потому, что западные христиане пользуются григорианским календарем, а восточные — юлианским. В России Рождество празднуют 7 января. А начинать гадания можно уже вечером 6 числа, в сочельник. Длится время предсказаний до Крещения, которое наступает 19 января.
Как правильно гадать на Рождество
Гадание можно проводить как в одиночестве, так и вместе с подружками или родственницами. Нужно найти тихое и спокойное место, где никто не помешает. Заниматься предсказаниями можно дома или, например, в бане, где девушки собирались в стародавние времена. К обряду нужно отнестись серьезно: только тогда он будет точным и правдивым. Также понадобится удобная одежда, которая не будет мешать двигаться. Перед началом ритуала нужно умыться и распустить прическу.
Варианты гаданий на будущее
- Нужно поместить сено под стол, накрытый скатертью. Потом из-под скатерти вытаскивают стебель сена. Если он темного цвета, то в личной жизни ждет неудача, а если зеленый — ваша любовь взаимна, и можно рассчитывать на свадьбу.
- Нужно разложить на подносе кольцо, монету, ключ и носовой платок. После этого поднос закрывают тканью и встряхивают. Когда вы встряхнете поднос несколько раз, нужно убрать ткань и, закрыв глаза, вытянуть один из предметов. Ключ сулит новое жилье, монета — денежное изобилие, платок — грусть. Если вы вытянули кольцо, нужно кинуть его на пол и проследить, в какую сторону оно покатится. Если колечко движется в сторону порога — будет свадьба.
- Подкиньте в воздух рукавицу и проверьте, в каком положении она приземлилась. Если большой палец направлен наверх, то в ближайший год вы повстречаете свою любовь, а если вниз — увы, для встречи с суженым еще рановато.
- Разместите свечу на подставке из дерева. После нужно спросить о тревожащем в будущем и зажечь свечу. Обратите внимание на пламя: слабый огонек — к проблемам и расстройствам, спокойное свечение говорит о жизни без потрясений, а яркое — о радости. Когда свеча потрескивает и интенсивно светится, вас ожидают приятные красочные события.
- В праздничный день необходимо подмести пол, а сметенное убрать в угол. Пыль прикрывают бумажным листом, на который садятся. Если вам послышатся какие-нибудь слова, то именно они станут предсказанием будущего. В конце мусор нужно выкинуть.
- Подойдите к окну соседей и послушайте, что происходит внутри. Услышанные слова и будут подсказкой. Соседские ссоры и склоки предвещают неудачи, тишина — спокойную мирную жизнь, а разговоры о любви — знакомство с суженым или отличные отношения, если вы уже нашли вторую половинку.
- Для следующего рождественского гадания для девушек понадобится чистая бумага. Ее нужно разлиновать. В получившиеся строчки вписать разные фразы, цитаты, пожелания — в общем, все предсказания, которые только придут в голову. Потом возьмите зернышко и, задав вопрос, подкиньте его над бумагой. Фраза, на которую упадет зернышко, и станет ответом на ваш вопрос.
- Еще один похожий вариант — погадать на записках. Этот способ хорошо подойдет для компаний. На небольших листках пишут предсказания, причем каждый человек может сделать несколько штук. Все записки складывают в мешок, перемешивают их и вытягивают по листочку.
- Для ритуала понадобится зеркало. На его поверхность льют воду и выносят на улицу. Когда вода застынет и появятся узоры, зеркало заносят в дом и изучают появившиеся рисунки. Круги говорят о финансовом благополучии, квадраты — о проблемах, линии — о том, что придется хорошенько потрудиться. Треугольники сулят везение и достижение поставленных целей.
- Напишите на бумажных листах по событию — например, замужество, новая встреча, споры, богатство, получение жилья и т. д. Эти листы необходимо сложить в кораблики и опустить в тазик с водой. Также туда помещают зажженную свечу так, чтобы она плавала. Свеча должна поджечь кораблик. Какой загорится первым — то предсказание и сбудется.
- В чашку или мешок складывают различные украшения — деревянные, металлические, украшенные камнями. После не глядя тянут одно украшение. Если оно простое, сделано из дерева или украшено недорогими камнями, то в будущем появятся проблемы. Драгоценные металлы вроде золота и серебра предрекают денежное процветание. Кольцо — к романтическим событиям, цепочка — к хлопотам, браслет — к ударному труду, брошка — к встрече и флирту.
- Еще одно предсказание, рассчитанное на несколько человек. Понадобятся три стакана с водой. В первый добавляют сахар, в другой — соль, в последний — обручальное кольцо той девушки, которая счастлива замужем. Одна девушка закрывает глаза, а другие переставляют стаканы. После гадающая отпивает из стакана. Соленая вода говорит о проблемах на любовном фронте, сладкая — о хороших отношениях с суженым. Если попался стакан с кольцом, то вскоре девушка выйдет замуж.
- Насыпьте рис в чашу, прикройте ее левой рукой и подумайте о том, что вам хочется. Потом следует высыпать рис на салфетку. Наберите в ладонь горсть риса и посчитайте количество зернышек. Четное свидетельствует об исполнении мечты, нечетное — соответственно, наоборот.
- Возьмите ветви ели и средних габаритов зеркало. На его поверхности пишут желание и кладут под кровать. Возле зеркала помещают еловые ветви. Если к утру написанное исчезло, желание исполнится.
- Есть и современные способы гадания с помощью интернета. Подумайте о том, что хотите, сформулируйте желание как можно точнее и напишите его в поисковой строке. Первая же ссылка поведает о грядущем. Например, если вы спрашивали о замужестве и в первой ссылке написано о ссорах, то не стоит торопить события. Подобным способом расшифровываются ответы и на другие вопросы.
- Прежде чем ложиться спать, подготовьте двенадцать бумажных листов, запишите на них желания и уберите под подушку. После пробуждения возьмите три листка. В ближайшее время сбудутся написанные на них желания.
- Наполните большую емкость (например, таз) водой и произнесите свое желание. Потом киньте на дно миниатюрный предмет (подойдет кольцо, пуговица или маленький камень). Посчитайте, сколько кругов будет на водной поверхности. Если их количество четное, то ждите исполнения желания.
- Данное гадание подойдет для нескольких подруг. Во время проведения ритуала в рождественскую ночь на пол кладут ветви хвои. Далее каждая из подруг, закрыв глаза, выбирает ветку. Попалась толстая — муж будет сильный и надежный. Ровная кора обещает красивого суженого, твердая и прочная — богатого, облезлая — не особо состоятельного. Если кора шершавая, то муж похвастаться красотой не сможет, но зато вы будете чувствовать себя как за каменной стеной.
- Если за вами одновременно ухаживают несколько мужчин, возьмите луковицы и напишите на них имена претендентов. Луковицы опускают в воду. Какая первой начнет прорастать — за того парня и выйдете замуж.
- Прежде чем лечь спать, наденьте один новый чулок. Также нужно произнести: «Суженый-ряженый, приходи меня разувать». Кто появится во сне и снимет чулок, тот и придет свататься.
- Прилягте на выпавший снег и уйдите, не оборачиваясь. Утром посмотрите: если оставшийся след затоптан, муж будет злым, если остался нетронутым — у вас будет заботливый супруг. Глубокий след говорит о том, что у вас будет несколько мужей за жизнь, заметенный — о свадьбе в ближайшее время.
- Возьмите три кольца: одно из меди, второе из серебра, третье из золота. Поместите их в чашку, а потом насыпьте зерно или крупу. Вытащите одно кольцо. Медное привлекает стабильность в любовных делах, серебряное — новое знакомство, а золотое — скорое предложение руки и сердца.
- Понадобится полотенце белого цвета, которое надо развесить перед сном, при этом приговаривая: «Суженый-ряженый, приходи умываться». Наутро проверьте ткань: если она влажная, то в ближайший год вы получите предложение руки и сердца. Сухое свидетельствует о том, что нужно еще подождать.
- Запишите на листочках имена мужчин. В большую чашку налейте воду и расклейте по ее краям листы. Далее опустите на воду скорлупу ореха и подуйте. К какому листочку скорлупа поплывет — так и будут звать вашего суженого.
- Еще одно современное гадание — с использованием телевизора. Включите его, как только наступит полночь. Первый мужчина, которого вы увидите, будет схож с вашим будущим супругом по внешности.
- В 12 часов ночи выйдите из дома, наберите горстку снега и киньте его против ветра. Снег попадет на вас — суженый будет молодым, а если нет, то выйдете замуж за мужчину значительно старше вас.
- На картонном или бумажном листе запишите качества человека (например, добрый, злой, богатый, бедный, веселый и так далее). Всего должно насчитываться тридцать три карточки. Их нужно сложить в шапку, мешок или чашу, а потом вытянуть три листочка. Они и расскажут о чертах избранника.
- В ночное время выйдите из дома и прислушайтесь к собачьему лаю. Если лай раздается поблизости — суженый найдется среди ближайшего круга общения, а если слышится издалека — женихом станет новый, пока незнакомый человек.
- Заберите после праздничного ужина немного куриных косточек. Их следует оставить на ночь во дворе и мысленно спросить, появится ли у вас ребенок. Наутро посмотрите на кости. Если они остались лежать на месте — у вас непременно будет ребенок, немного сдвинулись — могут возникнуть трудности. Исчезнувшие кости говорят о том, что в течение года появления малыша не будет.
- В вечерние часы наберите воды в рюмку, бросьте в нее кольцо и вынесите на холод. Перед отходом ко сну занесите рюмку в дом. Посчитайте углубления — именно столько у вас родится дочек, а количество бугорков говорит о сыновьях.
- Это гадание подойдет для только что поженившейся пары. Перед брачной ночью новоиспеченный муж должен обернуть пирог полотенцем. Затем раскрывает так, чтобы пирог начал падать. Нужно приговаривать: «Мальчик, девочка ». Если каравай упал на «мальчике», то ждите сыночка, если на «девочке», то дочку.
- Подожгите спичку и спросите, родится дочь или сын. Когда спичка догорит до конца, нужно опустить ее в воду. Спичка утонула — появится мальчик, плавает по воде — родится девочка.
- Данный ритуал проводят в бане. Понадобится подготовить веник. Когда вы пойдете париться, следует спросить у банника, сколько у вас родится детей, а потом начать мыться. Сколько листов от веника останется на теле — столько и появится малышей.
- Запишите на бумажных листах детские имена и приклейте их к камушкам. Также имена можно записать сразу на камни водостойким маркером. Камни опускают в чашу с водой. Сколько имен останется — столько и родится деток. А имена расскажут, кто именно появится: сын или дочка.
- Наполните чашку водой и подожгите лучину. Быстро опустите лучину в жидкость. Если она сразу потухнет, то вас ждет небольшой достаток, а поднявшийся выше огонь сулит богатство.
- Опустите в мешок несколько банкнот и вытащите пару штук не глядя. Чем выше номинал банкноты, тем больше будут ваши доходы.
- Разрежьте бумажный лист на несколько квадратов и нанесите на них маленькие символы денег (доллары, евро, рубли и т. д.). Также надо оставить пустые квадраты. После в ладонь набирают так много бумажек, сколько получится. Чем больше у вас в руке будет находиться квадратов с рисунком, тем богаче вы будете.
- Один из самых известных способов получить предсказание — по книге. Назовите номер страницы и строку, а потом найдите названную строчку. Написанное и поведает о том, что уготовано в будущем в денежной сфере.
- Также можно погадать на орехах. Понадобится 29 штук, которые нужно пронумеровать от 1 до 28. Один должен остаться без числа. Сложите их в мешочек или емкость, встряхните и с не глядя возьмите семь штук. Попалось больше четных чисел — будьте осторожны в обращении с финансами, больше нечетных — вас ждет изобилие. Орех без номера предрекает хороший сюрприз.
- Высыпьте рис на стол. Дети загадывают желание и зачерпывают горстку зерна, называя приблизительное количество риса в руке. После нужно посчитать зернышки. Желание исполнится у ребенка, который назвал наиболее приближенное к количеству риса число.
- Для этого способа потребуется мандарин. Ребенок должен подумать о своем желании и снять с мандарина кожуру, а затем — посчитать дольки. Четное количество предсказывает, что желание сбудется.
- Для детей также подойдет гадание по любимой книге. Нужно задать вопрос, а затем загадать номер страницы и строчки. Главное, правильно истолковать полученное предсказание.
- Следующее гадание проходит с участием домашней кошки. Ребенок должен позвать кошку и ждать, пока она прибежит, а потом проследить, какой лапой она переступит порог. Левой — загаданное непременно исполнится, правой — увы, придется подождать.
- Также гадают по окнам. Загадайте, в какое окно стоит заглянуть. Зашторенное окошко говорит о спокойной жизни, темное — о печалях. Если за окном горит яркий свет и проходит праздник — вас ждет счастливое будущее.
- Наберите с малышом в блюдце воду и выставьте его на мороз на всю ночь. После рассвета изучите поверхность: если она ровная, то и будущее будет спокойным, вздыбленный лед говорит о грядущих радостях, а поверхность, покрытая буграми и волнами, — появятся и хлопоты, и приятные события.
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