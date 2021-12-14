Рождественские гадания – Рамблер/Гороскопы

Рождество — доброе праздничное событие. Именно рождественская ночь считается особым периодом, когда можно узнать свое будущее.

Рождественские гадания

Рождество — доброе праздничное событие. Именно рождественская ночь считается особым периодом, когда можно узнать свое будущее. Традиции гаданий и ритуалов складывались веками, потому до нас дошло много способов увидеть судьбу.

Гадать можно на совершенно разные сферы жизни: например, на любовь, карьеру, замужество, деньги, судьбу и т. д. Во время гаданий можно использовать свечи, воск, карты, зеркало. Встречаются и довольно простые ритуалы, для которых нужна только расческа, вода или вообще лишь имя возлюбленного. У рождественских гаданий и предсказаний есть одна общая черта — большая точность. Как правило, предсказания, полученные в это время, почти всегда сбываются. И если вы хотите погадать на Рождество, ниже вы сможете узнать множество самых популярных вариантов.

Сроки рождественских гаданий

Католики и православные отмечают праздник в разные числа. Так сложилось потому, что западные христиане пользуются григорианским календарем, а восточные — юлианским. В России Рождество празднуют 7 января. А начинать гадания можно уже вечером 6 числа, в сочельник. Длится время предсказаний до Крещения, которое наступает 19 января.

Как правильно гадать на Рождество

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Гадание можно проводить как в одиночестве, так и вместе с подружками или родственницами. Нужно найти тихое и спокойное место, где никто не помешает. Заниматься предсказаниями можно дома или, например, в бане, где девушки собирались в стародавние времена. К обряду нужно отнестись серьезно: только тогда он будет точным и правдивым. Также понадобится удобная одежда, которая не будет мешать двигаться. Перед началом ритуала нужно умыться и распустить прическу.

Варианты гаданий на будущее