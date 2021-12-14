Гадания на новый 2022 год – Рамблер/Гороскопы

Новогодние праздники – самое удивительное и волшебное время.

Гадания на новый 2022 год

Новогодние праздники — самое удивительное и волшебное время. Оно идеально подходит для гаданий. Всегда хочется узнать, что тебя ждёт в следующем году. Более того, каждый хочет, чтобы этот год стал щедр на исполнение желаний. Для этого и нужны гадания.

Когда можно гадать

Кроме Нового года в январе и декабре нас ждёт много других праздников. Если обращаться к истории, то наши предки любили узнавать будущее и в другие дни:

1 января,

Рождество,

Старый новый год,

Крещение,

25 января.

Если не получится загадать желание или приблизить мечту на Новый год, то можно ещё целый месяц посвятить себя этому времяпрепровождению.

Гадание на финансовое благополучие

deposit photos

Гадание на картах

Вам понадобится одна колода карт. Тщательно её перемешайте и разделите на три равные части. Теперь необходимо взять одну из них и искать тузы. От их количества и будет зависеть расклад:

4 туза означают, что в будущем 2022 году у вас будет денежное изобилие;

3 туза говорят о том, что вам потребуется приложить совсем немного усилий, чтобы жить благополучно;

2 туза указывают на то, что лень может не дать вам нормально заработать;

1 туз — лучше присмотрите себе новое место работы;

нет тузов, значит, вас могут ждать финансовые трудности.

Гадание при помощи зеркала

Облейте зеркало водой и вынесите на мороз либо положите в холодильник. Когда вода заморозится, можно смотреть на предназначение: если узоры круглые, то вас ждёт богатство, а если угловатые — возможно, будут убытки.

Гадание на монетах

Соберите все монеты, которые у вас есть. От 10 копеек до 10 рублей. Положите их в мешочек и перемешайте. После этого засуньте в него руку (делайте это закрытыми глазами) и возьмите первую попавшуюся монету. Чем больше будет её номинал, тем лучше будет ваше благосостояние в 2022 году.

Гадание на Новый год на суженого

depositphotos

Гадание с кольцом

Для начала подготовьте предметы, которые понадобятся. Это стакан с холодной водой, фотография предполагаемого избранника или чистый лист (если нет конкретного человека), кольцо с гладким покрытием и красная нитка.

Далее действуйте следующим образом:

Возьмите фото и положите его около окна. Поставьте на фотографию стакан с водой. К кольцу привяжите нитку. Возьмите её левой рукой и медленно опускайте украшение в воду. Закройте глаза и задайте вопрос, который касается суженого, например: «Когда он сделает мне предложение?» или «Любит ли он меня?». Когда рука станет холодной, откройте глаза и смотрите на кольцо. Если оно: вращается — вас ждёт счастье в ближайшее время;

раскачивается в стороны — стоит обратить внимание на другую сферу жизни (учёба, работа, родные и т.д.);

не двигается — всё зависит только от девушки.

Если выпал последний вариант, рекомендуется провести ритуал ровно через неделю.

Примечание. Не берите чужие кольца. Разрешается использоваться либо свои кольца, либо матери или бабушки. Если нет красной нити, возьмите свой волос. Он должен быть достаточно длинный.

Гадание на картах

В данном случае речь идёт о любовных картах Таро. Идеальное время для проведения — сразу же после полуночи. Для гадания понадобится привести в порядок комнату и свои мысли. В помещении не должно быть ничего лишнего. Заранее проветрите его. Приглушите свет. Будьте сосредоточены и расслаблены. Сделайте так, чтобы вас ничего не отвлекало (например, отключите уведомления на телефоне). Выберите удобную позу, но чтобы ноги не были скрещены.

Что делать дальше?

Сделайте глубокий вдох. Представьте, как лунный свет проходит через ваше тело. Расслабьтесь. Зажгите ароматическую свечу. Вообразите образ человека или самого суженого. Перемешайте карты и разложите по раскладу, который вас уже хорошо знаком. Например, попробуйте расклад Марии Ленорман. Он раскладывается в четыре карты. Выкладывайте их последовательно, одна за другой, и трактуйте в зависимости от заданного вопроса. Он должен быть чётким. Представим, что вы задали такой вопрос: «Смогу ли я привлечь его?». Первая карта подскажет, стоит ли ваши усилия того. Вторая укажет на обстоятельства, которые могут мешать. Третья будет значить, как люди могут помочь или помешать вашему счастью. Четвёртая даст чёткий ответ, что нужно делать, чтобы суженый стал вашим.

Учтите, что не стоит проводить ещё одно гадание на любовь сразу же. Даже если не нравится результат первого расклада. Если есть возможность, используйте все вещи розового или красного цвета.

Гадание на хлебе и ножницах

Существует старинное гадание, которое до сих пор может предугадать вашего суженого. На ночь под подушку положите небольшой кусочек хлеба и ножницы. Естественно, будьте осторожны. Мысленно попросите любимого человека прийти к вам во сне попользоваться этими вещами. Если этот молодой человек предназначен вам судьбой, то он обязательно появится во сне.

Гадание на будущее

depositphotos

Гадание по тени

Для этого гадания выберите комнату, в которой будет одна светлая чистая стена. При необходимости возьмите одеяло или простынь.

Что потребуется? Свеча, огнеупорная тарелка и бумажный лист. Листок необходимо смять. В это время одновременно задавайте мысленно свой вопрос. Далее положите смятый лист на тарелку, а перед посудой свечу таким образом, чтобы появилась тень. Бумагу можно поджигать. Внимательно следите за тенями на стене. Вы можете увидеть много образов, даже около 30. А смысл силуэтов следующий:

люди — общество будет давить на вас;

представитель мужского пола — любовь или помощь;

горы — различные трудности;

дерево — вас ждёт развитие;

звезда — высшие силы о вас заботятся:

бабочка — романтические приключения или отношения;

кошка — появится женщина (может подруга, а может и соперница);

птица — откроется «второе дыхание» в творчестве;

башня — карьера пойдёт ввысь;

крест — возможные болезни;

весы — предостережение (осторожно принимайте решения);

волк — к изменениям;

голубь — у вас мирный период;

дом — символ семьи;

ребёнок — вас ждёт пополнение или открытие нового дела;

замок — вы находитесь под защитой;

кабан — появится шанс на успех;

корабль — осуществится мечта, о которой вы давно думаете;

крыса — неприятный человек;

автомобиль — к переезду или путешествию.

Мы привели общие образы. При этом вам могут показаться более конкретные или локальные знаки, о которых знаете только вы. В таком случае нужно полагаться на интуицию. Она верный спутник гаданий.

Гадание по окнам

Этот вариант прекрасно подходит для современных городов и многоэтажных домов. Гадание работает очень просто. Выйдите из своего дома. Закройте глаза и загадайте желание. Откройте глаза и посчитайте количество светящихся окон. Если их чётное число, то ваша мечта осуществится. Если же нечётное, то нет. Может случиться такое, что во время подсчёта какие-то окна погаснут. Их можно не считать.

Гадание по книге

О нём вы наверняка слышали или может уже пользовались. Узнать о своём будущем вам поможет книга. Можно выбрать любое произведение, но лучшим вариантом станет классика.

Что делать с книгой?

Возьмите её в левую руку. Сосредоточьтесь, подумайте о вселенной или высших силах, которые могут воплотить любое желание в реальность. Чётко сформулируйте вопрос и произнесите его. Открывайте книгу на случайной странице и читайте первое попавшееся предложение. Это и будет ответом на вопрос.

Примечание. Не следует слишком часто гадать по книге. Не нужно специально выбирать цитаты. При интерпретации полагайтесь на свою интуицию.

Гадание по снегу

В Новый год снег — идеальный друг и помощник. Наши предки и по нему могли определить, что их ждёт в следующем году.

Итак, вам понадобится выбрать ровное место, где есть много снега. И всё, что нужно — это просто упасть на него, не рисуя ничего дополнительно. Затем уходите, а утром посмотрите на след.

Если он глубокий, то будущий год будет плодотворным и успешным. Если след ровный, то и судьба не будет вам подкидывать неожиданности. Если след замело снегом или он получился смазанным, то вам могут ждать неприятности, поэтому будьте настороже. Может быть и такое, что элементарно кто-то затопчет ваш след. Такому не стоит придавать значение, так как такое гадание считается несостоявшимся.

Шуточные гадания на Новый год

depositphotos

Не забывайте, что Новый год — это всегда праздник, а значит, гадания могут быть и просто средством развлечения. А если новогодние гадания будут вызывать смех, значит, можно смело сказать, что праздник удался.

Весёлые предсказания

Для каждого участника можно подготовить своё предсказание. Будьте креативным, напишите что-то оригинальное и смешное. Это обязательно порадует родных и друзей. Предсказания можно написать на маленьких бумажках и смешать в одном мешочке или положить каждую бумажку в воздушный шар. Это будет куда веселее. Останется только проткнуть его иголкой и узнать, что тебя ждёт.

Что можно написать?

Если за сегодняшним столом ты упорно поработаешь вилкой и ложкой, то тебя ждёт большой успех. Тебя ждёт прибавка в весе. В весе твоего кошелька. В следующем году ты встретишься с золотой рыбкой. Главное — не запеки её с овощами. Через некоторое время ты избавишься от двух своих вредных привычек. Не бойся, появятся три новые. В 2022 году внимательно смотри под ноги. Вдруг эта дорога приведёт к удаче?

Вариантов масса.

Гадание на бумаге

Увлекательное времяпрепровождение ждёт вас, если погадать на бумаге. Но здесь понадобится немного напрячь мозги: нужно считать. Всё по порядку. Для начала человек должен задать вопрос, например: «Станет ли моя зарплата в следующем году выше?». Теперь записывайте этот вопрос и считайте количество букв. В данном случае получилось 37. 3+7=10. 1+0=1. А теперь читайте расшифровку:

1 — не стоит узнавать ответ на этот вопрос;

2 — всё получится так, как ты задумал;

3 — меньше слов, больше действий, всё сложится;

4 — со всеми желаниями разберётся Вселенная;

5 — нельзя быть уверенным на 100% во всём;

6 — смотрите в оба, кто-то может тебе помешать;

7 — сохраняй надежду, она поможет;

8 — даже не сомневайся, удача на твоей стороне;

9 — ты можешь сам повлиять на ситуацию.

Гадание на «звёздах»

Немного знаменитостей не помешает празднику. Ваша задача — собрать несколько карточек известных личностей и разрезать их таким образом, чтобы по одному фрагменту нельзя было понять, кто именно изображён. Вторую часть карточки повесьте на ёлку.

Работает гадание следующим образом. Человек берёт карточку, ищет вторую половину на ёлке. Если находит, то его ждёт такая же судьба в следующем году, как жизнь знаменитости в уходящем. Для этого подготовьтесь заранее и выпишите приятные истории и достижения «звёзд».

Гадание на чашках

Здесь вам понадобится взять две чашки и поставить их на поднос. Содержимое в посуде не должно быть видно. Внутрь поместите различные небольшие предметы, которые имеют прямые ассоциации или значения. Например:

ключ — приобретение машины или квартиры;

монетка — к деньгам;

соска — появление ребёнка;

шпилька — будет много вечеринок;

пуговица — к домашним хлопотам;

кольцо — к свадьбе или личным переменам;

булавка — могут быть недоброжелатели.

Каждый гость будет наугад брать вещь, а «ведущий» скажет, что ждёт его в новом году.

Любовное гадание по цвету

Этот вариант похож на предыдущий. Также можно взять несколько вещей и положить в шкатулку, чашку или какую-либо ёмкость. Здесь вся соль кроется в цвете, и каждый из них будет что-то означать.

Что именно?

Красный говорит о сексуальности и страсти. Чёрный указывает на ссоры. Синий покажет, что вы готовы к новому уровню отношений. Зелёный намекает на рождение детей. Оранжевый — вас ждёт увлекательный творческий совместный проект. Голубой говорит о том, что у вас не будет невзгод. Фиолетовый привнесёт мистическую нотку в отношения. Белый — всё будет так же, как в этом году.

Как видите вариантов, как провести Новый год с весельем и пользой, есть огромное количество. Гадания помогут не только скрасить вечер, но и узнать, что вас ждёт в будущем. Вы сможете найти ответы на самые главные вопросы. Если в компании будет кто-то незнакомый, гадания — лучший способ узнать человека ближе.