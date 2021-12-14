Как просить у Вселенной исполнения желаний

Верим в свое желание и ждем его скорейшего исполнения.

Итак, Вселенная изобильна и любое наше желание может быть исполнено.

Почему желания не исполняются

Думаю, многие из читающих эту статью про это слышали. Ровно, как и про то, что Вселенная исполняет желания буквально – то есть те, в которые мы верим. И если в глубине души мы сомневаемся, что достойны того, о чем просим – вряд ли исполнение случиться. Но дело будет уже в нас и наших страхах.

Правило первое – проси только то, в чем уверен. Если при формулировке желания возникает неуверенность, в душу закрадывается холодок или в теле чувствуется дискомфорт – меняем формулировку или желание. Иначе оно или не сбудется или, что намного хуже – сбудется с точностью до наоборот, по принципу: «на раз ты этого боишься, то вот тебе и ответ».

Для тех же, кто в своих желаниях уверен, можно использовать такую практику.

Как загадывать желание

Представьте, что вы находитесь у подножья горы. Поднимите голову вверх, посмотрите, какой путь предстоит пройти, прежде чем достичь вершины. Подумайте, что возьмете в дорогу, что будет вам помогать, а быть может, наоборот, от чего-то нужно избавиться. Прислушайтесь к себе. Если все в порядке, начинайте восхождение вверх.

Чем выше вы поднимаетесь, тем больше препятствий на вашем пути может встретиться: это и камни, и поваленные деревья, и различные персонажи. Расчищайте дорогу, говорите с теми, кто встречается, поднимайтесь на самую вершину.

Там, на вершине, вас будет ждать проводник – человек или другое существо, вызывающее у вас приятные ощущения и ассоциации. Быть может, это ваш друг или родственник, а может быть, и персонаж книги или фильма.

Уверенно и четко скажите ему ваше желание. Произнесите его вслух. Прислушайтесь к себе – уверенно ли звучит ваш голос? Как откликается все пространство, когда вы произносите сокровенное?

Поднимите глаза на проводника. По его реакции вы поймете – принято ваше желание или нет. Получите от него слова напутствия и благословения и возвращайтесь в тело – навстречу новому и интересному завтрашнему дню!