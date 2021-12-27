Почему нельзя плакать на похоронах

После потери близкого человека любой испытывает горе, которое сопровождается слезами.

Многие люди не могут сдерживать свои чувства и спустя годы после того, как потеряли близкого человека. Однако в православии не рекомендуется слишком долго скорбеть по умершему, а особенно нельзя плакать на похоронах.

Существует масса суеверий и утверждений, которые говорят, что плач по умершему может нанести вред душе и самому человеку.

В православии

Считается, что если плакать на похоронах, а потом еще несколько дней, то душа покойного не сможет найти дорогу в другой мир и будет не упокоена. Дело в том, что первые дни после смерти душа проводит рядом со своими родными людьми. Она наблюдает за ними, приходит на поминки и оберегает их. Если близкие или родственники будут плакать, душа не сможет найти покой и будет постоянно преследовать близких людей, а так быть не должно. Душа должна спокойно отправиться в другой мир, чтобы ей никто не мешал.

В православии говорится, что у души есть определенные дела, которые она совершает до 40 дня. Родственники, которые без конца оплакивают умершего человека, мешают ему спокойно выполнить все дела и отправиться в другой мир. Если вы плачете, то в вашей душе пустота, а пустота внутри не сможет помочь умершему человеку.

Священники говорят, что лучший способ прощания – молитва. С ее помощью можно помочь душе умершего, поэтому если вы переживаете за своего родственника, перестаньте скорбеть и лучше потратьте время на молитву о нем.

В психологии

Психологи поддерживают мнение священников и говорят, что не стоит лить слезы на похоронах и после них. Если вам необходимо поплакать, то лучше это сделать дома в одиночестве. Тяжело не только вам, но и вашим близким, а также всем, кто знал умершего человека. Своими слезами вы не покажете поддержку, в которой сейчас нуждаются другие люди.

Кроме того, психологи не рекомендуют затягивать с проживанием скорби. Если вы не проработаете свое горе, то оно будет преследовать вас. Вам нужно отпустить человека и понять, что в вашей жизни его уже не будет.