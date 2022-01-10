Что нельзя делать на следующий день после похорон

Очень важно придерживаться правил и традиций, чтобы не навлечь на себя беду.

В православной традиции принято хоронить человека на третий день после смерти – в этот момент душа перестает быть привязана к телу умершего и отправляется искать себе покой. В христианстве выделят три значимых дня после смерти – три, девять и 40 дней. Однако традиции стоит соблюдать и на следующий день после того, как прошли похороны.

Не забывайте про поминальный завтрак

На следующий день после похорон принято устраивать поминальный завтрак. Этот обряд похож на обед, но проводится утром. Необходимо поставить фотографию умершего на стол и отвести его душе отдельное место. Считается, что поминальный завтрак помогает душе умершего пробудиться и продолжить свои скитания по Земле до 40 дней. Особых блюд для этой традиции не предусмотрено, важно почтить память умершего человека. Некоторые семьи придерживаются другой традиции и организовывают поминальный завтрак на могиле умершего, а еду отдают нищим, чтобы те помолились за упокой.

Не делайте ремонт и перестановку

Многие люди после похорон начинают избавляться от вещей умершего человека. Однако считается, что до 40 дня душа покойного еще находится на Земле, поэтому его может огорчить то, как быстро родственники избавляются от его личных вещей и памяти о нем. Если вы запланировали ремонт или вам не нужны вещи человека, который с вами жил, лучше отложить все перестановки и расхламление до 40 дней после смерти.

Не убирайтесь

В день похорон и на следующий после запрещено делать уборку. Этот запрет также касается отношений с покойным человеком. Уборка подразумевает собой выбрасывание мусора и некоторых вещей. Душа умершего человека может огорчиться, если увидит, что из его дома выносят многие вещи, даже если там нет чего-то, что ему принадлежало.

Не выбрасывайте остатки еды

После поминального обеда может остаться часть еды, которую вы вряд ли захотите употреблять на следующий день. Ее ни в коем случае нельзя выбрасывать, так как таким образом вы можете оскорбить душу усопшего, ведь обед проводился в его честь. Лучшим решением будет то, если вы отдадите оставшуюся еду нищим людям от лица умершего и попросите помолиться за него.