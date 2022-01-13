Как определить и снять проклятие

Возможно, все ваши беды и проблемы – итог магического ритуала.

«Будь ты проклят!» – страшные слова. Даже те, кто не верит, все равно могут испытать неприятные эмоции, если услышат их в свой адрес. К сожалению, это случается не так редко, как бы нам того хотелось – вокруг достаточно энергетически сильных людей, чьи слова имеют огромный вес на тонком плане.

Как понять, что вас прокляли

Для начала вы почувствуете резкое ухудшение во всех сферах жизни – здоровье, финансы, карьерный рост, отношения – внезапно все как будто начнет валиться из рук. Конечно, проклятье может касаться только одной сферы, но и в этом случае неприятности начнут происходить на пустом месте: люди внезапно ссорятся и расстаются, работа и проекты заканчиваются, хотя ничего и не предвещало.

Также вы можете остро чувствовать негатив от какого-то человека – вы помните его взгляд или слова, сказанные в ваш след, даже если они не содержат негативного контента, что-то в тоне или голосе заставляет вас думать, что человек желает вам зла. Возможно, вы видите его во сне. Можно просто задать себе вопрос: «Этот человек мог меня проклясть?» И прислушаться к тому ответу, который приходит.

Как же проклятье снять

Если приходит четкий образ того, кто его произносил – можно ему ответить вслух, или мысленно: «Отказываюсь принимать твои слова». И представить, что весь негатив возвращается человеку в виде черной грязи, серых сгустков – любой образ, который приходит. Обязательно пройтись вокруг своих энергетических тел церковной свечой, она не должна коптить, почистите огнем все пространство.

Сложнее, когда четкого образа нет. В этом случае попробовать представить проклятие в виде какого-то инородного материала, находящегося в вашем энергетическом теле. Например, это может быть пика, топор, стрела. Представьте, что вы вынимаете этот предмет и возвращаете его тому, кто его туда поместил со словами: «Это твое. Отдаю это тебе. Принимать это отказываюсь». Представьте, как место повреждения постепенно затягивается, направляйте туда свет, представляйте, что склеиваете или зашиваете повреждения – любые образы, которые приходят, могут быть использованы.