Как определить цвет и значение своей ауры

Ауру человека не так легко увидеть, но можно почувствовать.

Аура – энергетическое поле человека – имеет свой цвет. Он образуется благодаря эманациям тех чакр, которые на данный момент работают больше всего. Его можно увидеть на тонком плане, существуют техники фотографирования ауры, нумерологического расчета ее цвета.

Но на самом деле, чтобы понять, каков цвет ауры, можно использовать простую логику и наблюдательность. Дело в том, что человек будет выбирать цвета одежды, интерьера в зависимости от того, каковы сейчас его «тонкие настройки».

Если человеку вдруг резко захотелось сменить цветовую гамму одежды, он говорит о том, что определенные цвета его раздражают, а другие, наоборот, привлекают – скорее всего, и цвет его ауры будет таким же – как та цветовая гамма, которая его окружает.

Что означают те или иные цвета

Белый, фиолетовывй, синий, серебристый, золотой – цветы высшего спектра. Этот человек погружен в высокие энергии, духовные практики, идеи об изменении мира. У него всегда есть ответ на самый сокровенный вопрос.

Голубой и серый – деятельность человека связана с постоянным анализом ситуаций, он прекрасно видит суть предметов, умеет хорошо объяснять и рассказывать. С ним всегда интересно общаться и планировать – он прекрасно видит ситуации и дает дельные советы.

Зеленый – человек щедро делиться любовью и в его обществе всегда тепло и комфортно. Такие люди часто занимаются деятельностью, связанной с помощью людям, воспитанием детей.

Желтый – человек умеет достигать поставленных целей, но большую часть его жизни занимает бесконечная борьба. Он может быть агрессивен и даже не очень приятен в общении, но как партнер для достижения совместной цели он идеален.

Оранжевый – человек погружен в творчество, любит получать удовольствие от жизни, развлечения, может быть не воздержан в плане сексуальных связей, часто меняет партнеров. Он очень эмоционален и не всегда корректно выражает свои чувства.

Красный – человека занимают простые вопросы – комфорт, сытость, семья, дети, продолжение рода. Он крепко стоит ногами на земле, его деятельность простая и понятная, так же, как и его цели.