Как правильно общаться с умершими, чтобы они вас услышали

Каждый человек, переживший потерю, хотя бы раз хотел снова поговорить с близким человеком, которого уже нет в живых.

Получить ответ с «того света» не получится, если вы не верите в магию или экстрасенсов. При этом православная церковь и психологи говорят, что способы передать важную информацию усопшим все-таки существуют.

Не разговаривайте на могиле

Если вы часто приходите на кладбище, чтобы повидать вашего умершего родственника и поговорить с ним, то лучше прекратить это делать. Психологи говорят, что нужно со временем отпускать усопшего человека, даже если вам этого не хочется. А постоянные визиты на кладбище и разговоры с умершим не приведут ни к чему хорошему. Многие люди с нестабильной психикой зацикливаются на этом, поэтому у них развиваются психические расстройства.

Молитвы для усопших

Православная церковь утверждает, что связаться с душой умершего человека можно только с помощью молитвы. Можно попросить у Бога, чтобы тот помог душе усопшего обрести покой, если вы чувствуете вину перед тем, кого уже нет в живых. Однако всегда стоит помнить, что ответа вам не последует, такое общение будет проводиться в одностороннем порядке.

Существует множество различных молитв, которые нужно произносить в первые 40 дней после смерти человека, после 40 дней. А также существуют отдельные молитвы для разных членов семьи. Молиться можно не только в церкви, но и дома. Поставьте свечу и икону перед собой и можете помолиться за усопшего близкого человека.

Экстрасенсы и медиумы

Стоит помнить, что православная церковь отрицает существование экстрасенсов, магов и колдунов, поэтому обращение к таким людям – личный выбор каждого. У специалистов есть свои собственные обряды, которыми они могут призвать душу умершего, а вы сможете задать ему нужные вопросы или сказать те слова, которые не смогли озвучить раньше.

Однако если вы собираетесь самостоятельно провести ритуал и призвать душу, то лучше отказаться от этой идеи, потому что есть риск совершить массу ошибок, у которых есть не самые приятные последствия. Лучше найти хорошего экстрасенса, который правильно проведет весь ритуал.

С помощью медитации или письма

Психологи придерживаются научного подхода и отрицают от факт, что можно разговаривать с душой умершего человека. Поэтому они советуют несколько практик для того, чтобы отпустить человека и высказать ему все, что вы не успели. Первый способ заключается в медитации. Вы должны расслабиться и представить себе, что перед вами сидит умерший человек, а потом сказать ему все, что вы хотели при жизни. Еще один способ подразумевает написание письма, в котором вы можете высказаться. После того, как вы его напишете, его можно сжечь. Таким образом, вы отпустите мысли о человеке и том, что не сделали при его жизни.