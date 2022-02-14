Зачем крышку гроба заколачивают гвоздями
Этот ритуал имеет сразу несколько значений.
Возможно, вам доводилось видеть в фильмах или в жизни, как после прощания с человеком крышку гроба заколачивают гвоздями. Многие удивляются этому, так как тело усопшего остается бездыханным, поэтому крышу он отодвинуть не сможет. На самом деле, существует несколько аспектов того, почему крышку гроба заколачивают гвоздями перед захоронением.
Стоит отметить, что на современных гробах существуют специальные замки, поэтому в большинстве случаев крышку гроба уже не заколачивают так, как это делали раньше. Исключения – самодельные гробы или изготовленные на заказ.
Также забивание гвоздей символизирует окончание земной жизни. Покойника в православии хоронят на третий день – тогда душа прощается со своим земным телом. После того, как в крышку гроба забивают гвозди, заканчивается прощание с усопшим, а у него начинается новая жизнь.