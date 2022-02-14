Зачем крышку гроба заколачивают гвоздями

Этот ритуал имеет сразу несколько значений.

Возможно, вам доводилось видеть в фильмах или в жизни, как после прощания с человеком крышку гроба заколачивают гвоздями. Многие удивляются этому, так как тело усопшего остается бездыханным, поэтому крышу он отодвинуть не сможет. На самом деле, существует несколько аспектов того, почему крышку гроба заколачивают гвоздями перед захоронением.

Стоит отметить, что на современных гробах существуют специальные замки, поэтому в большинстве случаев крышку гроба уже не заколачивают так, как это делали раньше. Исключения – самодельные гробы или изготовленные на заказ.

Первое значение у забивания гвоздей – практическое. Именно с появлением петель и различных замков отпала необходимость заколачивать гроб. Гвозди нужны были для того, чтобы крышка гроба не съехала и не упала во время транспортировки усопшего на кладбище или во время того, как гроб опускали в могилу. Дело в том, что крышка гроба служит психологическим заслоном между родственниками усопшего и смертью. Легче наблюдать за тем, как в землю погружается деревянный ящик, а не тело твоего близкого человека. Чтобы не тревожить присутствующих на захоронении, крышка гроба должна прочно держаться на месте.

Также забивание гвоздей символизирует окончание земной жизни. Покойника в православии хоронят на третий день – тогда душа прощается со своим земным телом. После того, как в крышку гроба забивают гвозди, заканчивается прощание с усопшим, а у него начинается новая жизнь.

Второе значение – религиозное. Крышку гроба заколачивают крест-накрест. Таким образом, на покойного в последний раз накладывают крестное знамение. Отпевание – последний раз, когда тело усопшего сталкивается с православием, а крест на гробу указывает о его принадлежности к христианству, а также благословляет душу на дальнейшее путешествие в ином мире.