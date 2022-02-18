Почему на похоронах нельзя есть вилкой

На поминальном столе можно найти только один прибор – ложку, а вилками и ножами пользоваться нельзя, согласно приметам.

Большинство ритуалов уходят корнями в прошлое, но и сейчас не теряют своей актуальности. Поэтому на похоронах и поминках люди стараются соблюдать приметы, чтобы с достоинством проводить в другую жизнь родственников и друзей.

Что говорит история

На Руси было принято есть только ложками, а вилки были привезены из Европы во времена правления Петра I. Изначально этот столовый прибор прижился только в высших кругах, а вот крестьяне не сразу приняли вилки. Они верили, что это – орудие дьявола, так как вилка похожа на его оружие, которое изображалось в виде трезубца. Поэтому этот столовый прибор считали происками Сатаны, а тех, кто использовал этот прибор – его приспешниками.

Также есть и другой запрет. Исторически сложилось так, что на поминках должны быть три блюда: кутья, кисель и блины. Кутью можно есть ложкой, а для киселя и блинов столовые приборы не нужны. Поэтому необходимость в них отпала и на поминках ели только ложкой.

Так появились приметы, связанные с вилками на похоронах. Считается, что если на поминках человек будет тыкать кутью вилкой, то потревожит душу умершего. Еще одна примета гласит, что поминки, где люди используют нож и вилку, заканчиваются дракой родственников.

Что говорит православная церковь

Православная церковь тоже обозначила свою четкую позицию – вилки на похоронах использовать можно. Дело в том, что большинство примет, в том числе и запрет на использование вилок, пришли из язычества, а православие категорически отвергает эту религию. Кроме того, ни в одном из Священных Писаний нет запрета, который бы касался использования вилки на поминках.

В православии считается, что на поминках и похоронах важно отпеть усопшего и соблюдать более важные запреты и традиции, например, заказывать поминальные службы на девятый и сороковой день после смерти. Также важно молиться об упокоении, а то, чем вы будете есть на поминках – не важно ни для родственников, ни для души покойного.