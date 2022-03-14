Действенные бытовые талисманы для привлечения денег

Что стоит положить в кошелек, а что – в карман?

Еще с древних времен наши предки использовали обереги и талисманы. Они существуют не только в славянской культуре, но и в других. Считается, что талисманы можно носить при себе в кармане, в кошельке или оставить их стоять дома, чтобы они сохраняли денежную энергию.

Что положить в кошелек

Монета. В качестве талисмана для кошелька лучше всего выбрать редкую или коллекционную монету. Также можно выбрать деньги иностранных государств, которые сохранились у вас как память о приятных путешествиях. Лучше всего выбирать монеты, номинал которых кратен пяти. Считается, что это число помогает привлечь деньги.

Купюры. Талисманом для кошелька может стать и купюра. Она тоже должна быть знаковой. Например, если это ваша первая зарплата или крупный выигрыш. Также благосостояние помогут улучшить купюры с серийным номером, где подряд идут несколько одинаковых цифр.

Зерно фасоли. Еще в древние времена считалось, что крупы помогают привлекать деньги в дом. Это связано с тем, что раньше жизнь и богатство людей зависели от того, каким будет урожай. С тех пор зерно полезной фасоли стало символом богатства.

Засушенный четырехлистный клевер. Уже давно это растение стало символом удачи и денег. Если вам повезло его найти, считайте, вы уже можете рассчитывать на успех. Чтобы усилить его энергетику, засушите его и положите в кошелек.

Дрожжи. Этот талисман схож с зерном фасоли, только этот ближе к славянской культуре. «Хлеб – всему голова», - так говорили наши предки. И если в доме есть хлеб, то значит, что все хорошо. Дрожжи стоит положить в небольшой пакетик или сделать собственный мешочек. Все это нужно положить в кошелек.

Китайские монеты. Этот амулет продается в магазинах, но его также можно сделать самостоятельно. Возьмите 6 китайских монет с вяжите их между собой красной нитью. Так у вас получится настоящий восточный амулет.

Что положить в карман

Листик денежного дерева. Денежное дерево можно вырастить самостоятельно, а можно попросить листик у вашего знакомого, который выращивает это растение. Однако стоит помнить, что, если вы взяли листик у бедного человека, богатства вам не видать.

Погнутая монета. Этот талисман нужен для того, чтобы деньги не утекали сквозь пальцы. Погните нужную вам монету и положите в правый карман. Она может быть любого номинала и статуса. Главное – постоянно чувствовать ее в своем кармане.

Ветка орехового дерева. Часть ветки можно сорвать с обычного дерева и положить в свой карман. Считается, что она принесет деньги и удачу. Лучше всего класть ее перед совершением важной сделки – тогда все решится благоприятно в вашу пользу.

Купюра, найденная на улице. Если вы нашли на улице деньги, их можно поднять и унести с собой. Монеты брать запрещено. Купюра может стать вашим талисманом – положите ее в левый карман и носите с собой на работу.

Что поставить дома

Подкова. Традиционно, этот талисман нужен был для привлечения удачи и богатства, и вешали его над дверью. Теперь же он не утратил своего смысла, но над входом в квартиру его больше не вешают. Достаточно положить подкову в коридоре или в гостиной, чтобы она всегда была на виду.

Денежная жаба. Это – трехлапая лягушка, которая сидит на горе монет, а одну держит у себя во рту. Она должна быть непременного золотого цвета, чтобы привлекать в дом богатство. Эти жабы любят воду, но, если поставить в ванной нет возможности, она должна быть расположена в юго-восточной части вашего дома. Также не стоит размещать ее слишком высоко – лучше ставить на пол.

Александрит. Этот минерал издревле считается талисманом, который покровительствует процветанию и богатству. Его можно поставить у себя на рабочем столе. Считается, что он способен освободить человека от негативных эмоций, а также повысить работоспособность.