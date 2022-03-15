Что такое родовая защита, и как ее поставить

Существует несколько типов защиты, которые человек может использовать для того, чтобы противодействовать злым духам и потусторонним силам.

Одной из самых сильных защит, по мнению экстрасенсов, является родовая защита. С помощью нее предки могут оберегать своего родственника от бед и дурного влияния.

Что такое родовая защита

По названию можно догадаться, что родовая защита исходит от предков человека. Это может быть целая династия или один конкретный родственник. Чем сильнее сплочена семья при жизни, тем сильнее защита. Если у вас есть родственники от других веток (речь идет про двоюродных, троюродных родственников и так далее), не обрывайте с ними связь. Стоит помнить, что они – тоже ваш род, хоть у вас и разные семьи.

Когда за человеком стоит его род, он может быть уверен, что ему точно не грозит опасность в виде злых духов, нечистой силы, сглаза и порчи. Человек, защищенный своим родом, чувствует умиротворение, он всегда спокоен и не боится за свою судьбу. По нескольким признакам можно понять, существует ли у вас родовая защита:

1. Вы часто связываетесь со своими предками. Мертвые знают гораздо больше, чем живые, и могут предупреждать об опасности или предостерегать от необдуманных поступков. Если к вам во сне часто приходят умершие родственники, то присмотритесь к сюжетам этих сновидений, они могут подавать знаки.

2. В вашей жизни присутствует удача. Каждый человек от природы удачлив или неудачлив. В первом случае родовая защита только приумножает этот фактор. Во втором случае она оберегает от неудач.

3. У вас очень хорошо развита интуиция. На самом деле, она может быть развита не у вас. При родовой защите предки направляют человека на протяжении всей его жизни, или в некоторых случаях – в самый опасный период жизни. Поэтому вам может казаться, что вы принимаете верные решения благодаря интуиции. На самом деле, в этом может быть заслуга ваших предков, которые регулярно создают такие условия, которые будут комфортны для вас.

Как поставить родовую защиту

Родовая защита может быть приобретенной, а может быть у человека с самого рождения. В одном из случаев она может появиться, если предки человека связаны одним общим делом, и он это дело поддерживает. Тогда у них создается сильная связь для того, чтобы ныне живущий родственник мог продолжить семейное дело. Приобретенная родовая защита может появляться вследствие смерти умершего родственника. Если недавно у вас погиб член семьи, который вас любил и хорошо относился, он может стать вашей родовой защитой. Есть также еще один путь приобретения, но тогда она дается человеку на определенный период. Например, родовая защита активизируется во время беременности или если человек находится в определенной опасности. В таком случае родовая защита может активизироваться и отражать нападения злых духов.

Однако есть случаи, когда родовую защиту поставить невозможно. Например, в случае утери рода, если человек был, например, подброшен. Или его родители умерли, когда он был маленький. Как правило, родовой защиты нет у сирот. Также защита не появится, если род человека слаб. Он может ослабнуть в результате порчи или неправильных действий, например, тяжких преступлений или зависимостей. Защита не появится у человека, чей род не сплочен. Если семья не хранила династию, были разлады, а также неуважение своих предков, то родовой защиты также не будет.