Как пшено, разбросанное на могиле, помогает душе умершего

В большинстве культур кладбища имеют важную ритуальную составляющую. Так как там покоятся члены семьи и близкие живых людей, они всеми способами пытаются помочь упокоению души и стараются соблюдать различные приметы.

На некоторых кладбищах можно увидеть пшено, которое разбросано прямо на могиле. Это суеверие берет начало в древности, и считается, что подобный обряд помогает душе умершего в новом мире.

Зачем рассыпают пшено

Считается, что рассыпать пшено на кладбище нужно «на помин птицам». Чаще всего используется пшено, но можно брать и другие крупы. Эта традиция берет начало еще в язычестве, так как славяне верили, что для того, чтобы боги приняли душу, им нужно сделать подношение. Иногда его делали в виде крупы.

С появлением христианства значение этого обряда трансформировалось. Считается, что птицы помогают отпеть душу усопшего, когда прилетают клевать зерно. Можно обратить внимание, что на кладбищах действительно много птиц – они воруют еду, которую оставляют на могилах, а также клюют пшено.

Иногда пшено рассыпают рядом с могилой или на поминальном столике – это тоже является частью этого обряда.

Также на многих могилах можно увидеть пшено, рассыпанное в форме креста. Так делать не надо. В этом случае крупа не имеет отношения к душе умершего. Это – обряд, который проводят маги для снятия порчи. К таким могилам лучше не подходить.

Что говорит церковь

Православная церковь не раз высказывала свое мнение относительно наличия еды на кладбище. Дело в том, что многие люди до сих пор следуют традиции, согласно которой приносят конфеты, хлеб и алкоголь на могилы. Эта традиция берет начало в язычестве и не имеет ничего общего с христианством.