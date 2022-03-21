Когда принято ходить на кладбище

В какие дни можно навещать умерших близких?

Многие люди задаются вопросом о том, когда и как часто необходимо ходить на кладбище, навещать умерших родственников. На самом деле даже на этот вопрос есть ответ священнослужителей. Кроме того, существуют специальные дни поминовения усопших. И представители православной церкви, и психологи сходятся во мнении, что слишком часто посещать кладбища не стоит. Это может быть опасно и для души – она не найдет покой из-за того, что ее будут часто навещать родственники, и для самого человека – так как он не сможет окончательно пережить свое горе и перейти в стадию принятия. Именно поэтому есть определенные дни, которые регулируют посещение кладбищ.

Годовщина

Стоит отметить, что кладбище нужно посещать каждую годовщину смерти. После кладбища необходимо провести поминки усопшего по всем правилам. Именно этот день считается знаковым для души – в эту дату она покинула земной мир и приобрела новое обличие и покой. Также годовщина может стать ориентиром для родственников, чтобы они не забывали об усопшем. Не стоит забывать и о церковных ритуалах. Сходите в церковь, поставьте свечку и напишите записку за упокой души.

Родительские субботы

Всего в православии насчитывается восемь родительских суббот, все они связны с церковными праздниками, поэтому их даты запомнить довольно легко. Мясопустная суббота проходит за две недели до Пасхи – перед Масленицей. Еще три родительские субботы зависят от дат Великого поста и проходят во вторую, третью и четвертую субботы поста. Троицкая вселенская суббота – перед днем Святой Троицы, это 49 день после Пасхи.

Также есть еще три малых поста, все субботы перед ними считаются родительскими – они проходят перед Рождественским, Апостольским и Успенским постами. Дело в том, что во время постов не проводятся литургии, поэтому в православии закреплены специальные дни поминовения усопших для родственников, которые переживают за души умерших.

Частный родительский день

В русской православной церкви этот день никак не закреплен как заупокойный. Однако в православии все равно он отмечен как родительская суббота. В этот день принято совершать поминовения и навещать родственников на кладбище. Речь идет о Дмитриевской субботе, которая проходит перед днем памяти Дмитрия Солунского.

Она была установлена для поминовения воинов, погибших в Куликовской битве. Поэтому в эту родительскую субботу вспоминают людей, которые погибли при боевых действиях.