Как почистить денежный поток, и почему он забивается

Он может быть закрыт или забит, и тогда могут начаться проблемы с работой и внезапные крупные траты.

Денежный поток – ресурс, через который человек может приманивать богатство. Если раньше с финансами у вас все было хорошо, а теперь начались проблемы, то вам наверняка нужно почистить денежный поток.

Как понять, что денежный поток забился

Если у вас была спокойная жизнь, вы зарабатывали больше, чем тратили, у вас была работа и были накопления, то это значит, что ваш денежный поток был открыт. В таком случае он не должен гарантировать вам несметные богатства – открытый денежный поток означает финансовую стабильность, отсутствие долгов, кредитов и других финансовых обязательств.

Если у вас началась «черная денежная полоса»: появились долги, вы остались без работы, на вас навалились непредвиденные денежные траты, то значит у вас забился денежный поток. Чтобы все вновь вернулось в мирное русло, его необходимо почистить, и впредь предотвращать ситуации, в которых он может забиться.

Почему забивается денежный поток

Денежный поток во многом зависит от психологии, поэтому главными причинами того, что у вас забился денежный поток, может быть то, что в вашей жизни произошло какое-то событие, которое выбило вас из колеи. Это могут быть глобальные изменения в жизни, а может быть банальная зависть в отношении ваших собственных друзей.

Еще одной причиной может быть отсутствие движения денег. Дело в том, что они не должны лежать на месте, иначе денежный поток будет забиваться. Нельзя просто получать деньги и складывать их, копить на черный день. Откладывайте определенную сумму, не скупитесь на радости и развлечения для себя, и тогда у вас будет всегда открыт денежный поток.

Если вы постоянно жалуетесь на жизнь и сетуете на низкий доход, то это тоже может быть маркером для закрытия денежного потока. Дело в том, что все эти слова могут сбыться, и тогда у вас действительно все будет не очень хорошо с доходами.

И еще одной причиной может стать влияние извне. Старайтесь не распространяться о своих доходах, так как завистников действительно очень много. Некоторые люди могут наложить на вас сглаз или порчу, а точнее – на ваши доходы.

Как почистить денежный поток

Чтобы очистить денежный поток, можно совершить все эти действия в совокупности, но для начала надо понять причину того, почему он забился. Если на вас наложили порчу, то колдовство нужно снимать другим колдовством. Если вы уверены, что на вас нет порчи, то можете спокойно использовать эти способы для очищения денежного потока.

Во-первых, вам стоит изменить свое отношение к деньгам. Не демонстрируйте свою скупость, дайте деньгам свободу и начните хотя бы иногда радовать себя. Хотя бы раз в месяц тратьте деньги на одежду, косметику или развлечения. Также можно покупать ненужные безделушки. От чрезмерной бережливости человек может устать, это влияет на общее моральное состояние, а соответственно и на денежный поток.

Во-вторых, начните правильно формировать свои желания. Психологи уже давно говорят, что не стоит мечтать абстрактно. Если вам нужна определенная сумм денег, то загадайте себе ее, сформулируйте задачи для достижения цели и начинайте действовать. Абстрактные желания в пустоту не принесут вам должного результата.

В-третьих, наладьте отношения с другими людьми. Если в вас сидит зависть, то она появилась не из-за вашего отношения к деньгам, а из-за плохого отношения именно к этим людям. Подумайте, чего вам не хватает в жизни, и почему их успехи вас так задевают. Вероятнее всего вы найдете ответ внутри себя.