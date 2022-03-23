Почему на кладбище нельзя ходить с пустыми руками

Возьмите на кладбище любимые цветы покойника, если хотите сделать ему приятное.

При визите на кладбище существует целый ряд запретов, которые нужно соблюдать для собственной безопасности, а также для того, чтобы не тревожить душу усопшего человека. Одним из таких запретов является то, что на могилу нельзя приходить с пустыми руками – нужно всегда приносить с собой цветы.

Заходить за оградку или просто подходить к могиле нужно с открытыми ладонями, в них нельзя ничего сжимать. Иначе покойник может подумать, что вы пришли с недобрыми намерениями. Так вы показываете, что вы не несете злого умысла и пришли почтить память умершего.

Лучше всего на кладбище приносить цветы. Раньше люди приносили угощенья в виде конфет, алкоголя и хлеба. Православная церковь категорически отвергает это, так как обычай приносить еду на кладбище пришел из язычества. Именно поэтому нельзя просто так заходить на кладбище – нужно обязательно подготовиться к этому визиту.

Если вы придете с пустыми руками, покойник может принять это на свой счет и посчитает неуважением. Это сказывается на самом человеке, меняет его энергетику. Даже если усопший был вашим родственником или другом, то все равно стоит взять с собой цветы. Так вы покажите, что не хотите тревожить душу, а лишь пришли проведать.

Многие экстрасенсы уверены, что цветы могут взять на себя отрицательную энергию кладбища. Так, человек, принесший цветы, оставляет их на могиле, вместе со всей негативной энергией. Если кто-то придет с пустыми руками, то заберет весь негатив на себя, который потом может распространиться на всех, кто живет в доме.