Признаки, сулящие денежное благополучие

Как вычислить денежную удачи и схватить ее за хвост?

Многие люди уверены, что мир часто подает нам знаки, которые помогают предсказать будущее. Они могут быть совершенно разными и часто предостерегают нас от необдуманных поступков. Иногда эти признаки говорят о том, что в будущем произойдет с человеком. Некоторые из них, в частности, пророчат денежное благополучие. Это могут быть знаки о том, что вас ждет высокооплачиваемая работа, крупный выигрыш или даже внезапное наследство.

Чешется левая рука

Пожалуй, один из самых главных признаков того, что скоро у вас появятся деньги. Однако то, что у вас чешется рука, вовсе не говорит о том, что вас ждет состояние. Левая рука чешется у тех, кому скоро придет зарплата или у людей, которые скоро найдут на улице деньги. В любом случае, чтобы этот признак сбылся, после того, как вы почесали руку, поцелуйте ее три раза. Чесать ее надо, кстати, об карман. Считается, что такие ритуалы помогут привлечь еще больше денег и постоянный крупный доход. Поэтому, если у вас внезапно зачесалась рука и не предвидится зарплаты, чаще оглядывайтесь по сторонам.

Бабочка в доме

В древности славяне верили, что у того человека, к которому в дом прилетит бабочка, будет много денег. Она касается тех, кто владеет бизнесом или имеет свое дело. Если в вашем доме появилась бабочка, в скором времени вас ждет серьезный доход и успех в вашем начинании. Когда насекомое влетело в дом, не стоит его выгонять. Дайте бабочке полетать по дому или квартире, а уже после этого дайте ей вылететь на волю. Считается, что она отнесет ваши чистые помыслы на небеса, поэтому вас будет ждать удача.

Цифры 7 и 8, которые вам постоянно попадаются

Если вы верите в нумерологию, то должны знать, что номера 7 и 8 всегда сулят удачу, счастье и богатство. Если вы планируете важное дело, и эти цифры попадаются вам на глаза, то это значит, что все дела будут успешными. Также стоит всегда подписывать документы, номера которых содержат эти цифры. Обращайте внимание на знаки, если вас преследуют цифры 7 и 8, значит, что вы на правильном пути.