Почему на поминках первой надо есть кутью

Кутья всегда была символом, который говорит об обновлении и перехода от одного этапа к другому.

В христианстве обряд поминок считается особенным, так как от того, как прошли поминки, зависит судьба души умершего. Именно поэтому помянуть его надо правильно. Согласно религиозным законам, они проходят на третий, девятый и сороковой день со дня смерти. Потом поминки устраиваются ежегодно.

Когда она появилась

Во время поминок обязательно употреблять определенные ритуальные блюда. Одним из таких является кутья. По одной из версий, обрядовая каша пришла на Русь из Греции. Согласно другой, кутья появилась еще в язычестве, а священнослужители из Византии просто дали ей название. Какой бы ни была ее история, она по-прежнему присутствует на столах христиан в особые дни. Кутью варят не только для поминок, ее также делают в Рождественский сочельник и на Крещение.

Что символизирует кутья

Кутья всегда была символом, который говорит об обновлении и перехода от одного этапа к другому. Поэтому ее варят в особые церковные праздники, а также она присутствует на столе во время поминок.

Зерна в поминальной кутье символизируют воскрешение. Попадая в землю, зерно прорастает. Точно так же душа умершего отправляется в новую вечную жизнь. Одним из главных ингредиентов кутьи является мед – он символизирует душевный покой, который обретает усопший после смерти.

Как правильно есть кутью

Все ритуальные трапезы начинаются с кутьи. Если говорить о поминках, то таким образом люди, собравшиеся на поминках, отдают дань душе умершего и желают ему упокоения. На поминки готовят специальную черную кутью, в которую добавляют только мед и семена мака. Орехи и сухофрукты, которые добавляют в праздники, символизируют достаток и плодородие, которые на поминках ни к чему.

Кутью обязательно есть ложкой или руками. Считается, что если человек возьмет это блюдо вилкой, то может потревожить душу усопшего человека, «уколоть ее». Тогда она будет не упокоена и может наведываться к нему.