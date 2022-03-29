Как вычислить того, кто ворует ваше счастье

У вас может быть сразу несколько завистников и злоумышленников, которые высасывают из жизни все хорошее.

Случалось ли с вами такое – неудачи начинают преследовать буквально «на пустом месте»? Было все, вроде бы, хорошо и достаток, и гармония в семье, а потом вдруг в момент что-то изменилось? Не спешите ругать злую судьбу, возможно, все дело во влиянии негативно настроенных, завистливых людей – а если вы общительный и наполненный человек, скорее всего, таких в вашем окружении немало.

Как отвернуть от себя злоумышленника

Так как найти того, кто крадет ваше счастье? Давайте познакомимся с одним из ритуалов, который нам обязательно поможет. Он называется «7 ключей» и для его исполнения нужно 7 ключей (желательно старых) и емкость для нагрева воды – та, которую не жалко выбросить.

Воду с вечера наливаем в кастрюлю, котелок (или другую выбранную посуду) и доводим до кипения. Когда вода закипает, кидаем туда все 7 ключей и трижды произносим: «Кто рабу Божьему (ваше имя, то, что дано при Крещении) хочет вред принести, тому в свой дом черта привести. Не будет злому человеку покоя, будет черт его гнать из покоев. Аминь. Аминь. Аминь».

Оставляем воду с ключами остыть, затем остывшую воду выливаем под дерево, тару в которой кипятили – выкидываем, а ключи – закапываем в земле.

Какой результат ждать

В течение трех суток, а скорее всего, и на первые сутки, тот, кто является «заказчиком» негатива в ваш адрес, начнет активно проявляться. У него возникнет непреодолимая потребность выйти с вами на физический контакт – он может неожиданно заехать, «ой, я тут мимо проезжал», позвонить и попросить о встрече.

Важно – нельзя встречаться, нельзя ничего давать и ничего обещать. Отказывайте под любыми предлогами. Наблюдайте.

Может так получиться, что не один человек внезапно «проснется». Тут главное – закрыть им доступ к своей жизни, информации о себе и своих делах. Дальше постарайтесь избавиться от всего, что вас связывает, особенно от вещей, которые когда-то человек мог вам подарить. И исчезайте. Дайте себе время на то, чтобы посмотреть, какой станет ваша жизнь без присутствия этого человека. Если вы почувствуете улучшения – рвите все возможные связи окончательно.