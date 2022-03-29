Какие обереги защитят ваш дом

Что положить под подушку или повесить над дверью, чтобы в дом не пробрался злоумышленник?

Очень хочется, чтобы дом был тем местом, где люди наполняются и находят покой. А что делать, если это не так? Если ссор становится все больше, а болезни и неудачи как будто преследуют? Можно ли как-то защитить себя?

Один из способов – хранить дома оберег-талисман. Лучше будет, если он сделан своими руками – так он сохраняет именно ваш личный заряд и вклад в защиту пространства. Из чего же его можно сделать?

1. Мешочек с травами, очищающими пространство. Для этого нам потребуется мешочек из натуральной (это важно!) ткани, внутрь мы можем положить: полынь, мяту, можжевельник, чабрец. Если эти травы собраны и высушены лично хозяйкой или хозяином дома – мощность оберега возрастает. Такой мешочек нужно повесить у входа в дом, можно также расположить его у входа в каждую комнату дома.

2. Подкова. Подкова вешается вверх рогами при входе на кухню или гостиную. Считается, что так в дом привлекается счастье и изобилие. Лучше попробовать для таких целей раздобыть настоящую подкову, предварительно очистив ее от негатива – подержать в земле или в холоде (морозилке) не менее трех суток.

3. Куклы. Фигурки людей и сказочных персонажей (домовой, баба Яга) тоже можно изготовить самостоятельно – воспользовавшись многочисленными инструкциями, которыми наполнен интернет. Важно соблюдать все те же правила – материалы должны быть натуральными, настрой серьезным, ткань – чистой, неиспользованной. Ни в коем случае нельзя использовать для изготовления таких оберегов обрезки одежды умерших или тяжело больных людей!

4. Соль. Ее можно ставить по углам (там она впитывает негатив), сыпать под порог, класть под подушку – тоже в специальном мешочке. Соль отлично впитывает все плохое, что окружает нас на тонком плане, но нужно обращать внимание, когда она начинает темнеть – закопать или сжечь в огне содержимое такого мешочка. Соль лучше брать крупную, неочищенную – в ней сохраняется больше силы.