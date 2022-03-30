Какой обряд совершить утром, чтобы всегда водились деньги

Совершайте этот обряд, и деньги будут всегда водиться в кармане.

Наверное, каждому бы хотелось начинать новый день как с чистого листа – так, чтобы все было по-другому и по-новому.

И, действительно, все самое важное происходит утром – как день начнется, так и будет дальше продолжаться, поэтому многие ритуалы проводятся именно в первые часы начинающегося дня, вместе с восходом солнца.

Вопрос материального благополучия для многих сейчас актуален – поэтому знакомимся с одним древним обрядом, который поможет их к себе притянуть!

Когда проводить

Этот обряд совершается в первые часы наступающего дня, с первыми лучами солнца. Для тех, кому сложно просыпаться так рано – пробуйте совершить его хотя бы в первый час после восхода – тогда энергия светила обладает наибольшей силой.

Что нужно для ритуала

Для совершения ритуала нужен кусок хлеба – желательно испеченного накануне самостоятельно, если такого нет, наиболее приближенного к натуральному, не заводского, свежего. Хлеб должен быть целый, тот кусочек, который будет использован в обряде – первый отрезанный от буханки ломоть, никто раньше не отламывал и не откусывал, не ел этот хлеб.

Как проводить

Ритуал совершается натощак. Необходимо взять хлеб, сосредоточиться, закрыть глаза, представить, что каждое ваше слово – это энергия огромной мощи и она заряжает его.

Далее вы произносите слова заговора:

«Господи Боже наш, Иисусе Христе, ты накормил голодных пятью хлебами, так накорми меня и мою семью, изобильной сытой сделай жизнь мою, удачу ко мне поверни, горе – злосчастье от меня отверни. Пусть дорога сытости да радости в мой дом откроется, деньги пусть придут ко мне, а я обещаю тратить их с умом, на благо всем, да богатство разумно приумножать, Господа нашего во славу. Словам моим ключ да замок. Аминь. Аминь. Аминь».

В завершение кусок наговоренного хлеба съедается. Важно – нельзя оставлять его часть или откладывать – хлеб может съесть другой человек или домашнее животное и заговор работать не будет. Хлеб нельзя мешать с другими продуктами: солить, перчить, мазать маслом или делать из него бутерброд. Можно запивать чистой водой. И лучше сделать паузу (хотя бы час) перед следующим приемом пищи.