Почему на похороны нужно надевать только черные вещи

Похороны во многих культурах связаны с различными ритуалами и обрядами, которые соблюдаются неукоснительно. Большинство из них связаны с религией, но какие-то обряды распространены на страны с одинаковой культурой.

В России и на Западе принято надевать на похороны черную одежду. В нашей стране ее надевают при любом визите на кладбище, а также на поминальные обеды.

Почему именно черный

Дело в том, что черный в нашей культуре считается цветом траура. Например, в Китае траурным цветом считается белый – он символизирует пустоту в душе человека. С помощью черных вещей человек показывает всем свою скорбь. Это относится не только к окружающим. Так человек показывает свое уважение к усопшему и то, что его смерть вызывает лишь грусть и траур.

Православная церковь поддерживает этот цвет и говорит, что надевать черные вещи во время траура желательно, но не обязательно, если у вас нет такой возможности.

Как долго носить черные вещи

Раньше траур соблюдали не только в день похорон. Его держали на протяжении нескольких недель в знак продолжающей скорби. Согласно христианским канонам, траур нужно держать первые 40 дней после смерти человека. На сороковой день душа окончательно покидает землю и отправляется на небеса, в новый мир. В этот момент покойник перестает беспокоится о том, что происходит на земле, но продолжает приглядывать за своими родственниками.

Многие верят, что умершие близкие становятся их ангелами-хранителями: предупреждают их о возможных бедах, а также направляют на правильную дорогу.

Что надевать на похороны

Траурными являются все темные тона одежды, не обязательно надевать именно черный цвет. Можно выбрать синий, коричневый, зеленый, серый или фиолетовый. Также не стоит одеваться вульгарно или дополнять образ украшениями. Главными правилами одежды на похоронах должны быть темнота и простота. Не стоит надевать одежду с надписями, принтом или стразами, даже если это черные вещи. Также на похоронах неуместен спортивный стиль. Нужно помнить о том, что если умерший был приверженцем религии, то стоит одеться соответствующе. Если вы девушка и собираетесь на похороны, то лучше всего надеть длинную юбку и прихватить с собой платок, так как после траурной церемонии вы наверняка пойдете в церковь.

Если вы не собираетесь соблюдать правила дресс-кода на похоронах, то на них лучше не ходить. Неподобающая одежда может выражать неуважение к покойному и его семье.