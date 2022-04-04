Почему цветы на кладбище ломают пополам

Если вы не хотите обидеть душу, нужно приносить на могилу только живые цветы.

На кладбище нужно приносить исключительно живые цветы в знак уважения к душе умершего. Об этом говорят представители православной церкви. Они объясняют, что для Бога человек жив и во время существования земного тел, а после он продолжает жить, но в другом обличии. Поэтому, если вы не хотите обидеть душу, нужно приносить на могилу только живые цветы.

Однако некоторые люди ломают цветы пополам, принося их на кладбище или отрезают часть стебля. У этого есть практическая причина – так они борются с перепродажей цветов. Дело в том, что некоторые недобросовестные люди таким образом устраивают бизнес. На больших кладбищах, территорию которых невозможно контролировать полностью, ходят специальные люди и собирают свежие цветы с могил. Потом эти цветы вновь перепродают на том же кладбище другим. Если цветок будет слома напополам или обрезан, то его никто не заберет или не перепродаст.

Есть и другие ситуации, на которые жалуются люди. Они приносят целые цветы на кладбище, а на следующий день бутоны оказываются срезаны. В таком случае цветы могут использовать для венков или для темной магии. Дело в том, что ведьмы и колдуны, которые работают с нечистой силой, используют в своих обрядах вещи с кладбищ. Они верят, что такие предметы обладают особой энергетикой, и для ритуалов используют в том числе и цветы. Бутоны представляют для них наибольшую ценность, чем стебли. И обезопасить могилу родственника или друга от этого невозможно.