Какую силу имеют наши волосы

Наши предки всегда прикрывали волосы и никогда не распускали их на улице.

Наступающая весна и лето – время красивых причесок и распущенных волос. Больше никаких шапок и капюшонов. Но так ли безопасно распускать волосы? И почему в старину было принято прикрывать голову?

Волосы – это наша связь с родом

И не только. Не секрет, что по волосам, кусочкам ногтей, крови, можно считать информацию о человеке – и на тонком плане, и в обычном человеческом мире, сделав ДНК-тест. Именно поэтому волосы жертвы довольно часто используются в ритуалах черной магии – наведения порчи, приворот.

В волосах накапливается сила и энергия – поэтому многие серьезные болезни буквально связаны с потерей волос. Их потеря равна потери жизненных сил. Густые, длинные волосы всегда были признаком сильного человека, говорили о здоровье и богатстве. В современно мире ничего не поменялось – просто теперь принять маскировать физические проявления несовершенств.

Волосы – это еще и связь

Распущенные волосы могут соприкасаться с большим количеством людей, предметов и, тем самым, впитывать информацию. Которая далеко не всегда бывает позитивной. Чем меньше контактов с чужой энергией, тем легче человеку жить. Некоторые выбирают совсем «легкий» вариант – отказ от волос, бритье головы. Те, кто пробовал эту процедуру, говорят о легкости и ощущении обновления – буквально сбрасывается все лишнее.

Когда человек ведет активную жизнь и не стремиться к накоплению ресурса, тогда волосы можно обрезать – опять же, из соображений: отсекаю все лишнее, все, что мне мешает. Но даже короткие волосы будут накапливать энергию и выступать проводником в коммуникации между человеком и внешним миром.

Поэтому в любом случае, голову лучше прикрывать – во избежание ненужных контактов и для защиты от негативной и ненужной информации. И наши предки были про это прекрасно осведомлены – мало кто ходил с непокрытой головой. Распущенные волосы – это для себя, для близкого безопасного круга. Волосы, заплетенные в косу – хороший способ сохранить энергию, собрать ее и сконцентрироваться. Пучок на макушке – связь с высшим. Пробуем, наблюдаем и замечаем, как меняется наше настроение и состояние!