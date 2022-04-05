Какими мистическими силами наделены животные

Домашние животные не только приносят радость, но и могут выгонять из дома злых духов, лечить своих хозяев.

Животным издревле придавалось большое значение – их выбирали в качестве хранителей, содержали в домах и дворцах с почестями и в полном довольстве. А некоторые даже участвовали в магических ритуалах. Но что же за сила хранилась в их телах? И о каких животных идет речь?

Кошки

Именно они вспоминаются чаще всего, когда заходит разговор о магии и колдовстве и в этой связи вспоминают черных кошек. И действительно, изображения кошек мы можем встретить даже на фресках древнего Египта – неужели они нужны были только для ловли мышей? Этих животных наделяют даром видеть тонкий план, лечить болезни (они часто приходят к человеку и ложатся на то место, которое болит), предсказывать или предотвращать беду. Также считается, что они забирают негатив – берут на себя все плохое, что желают хозяину, могут гонять призраков и духов.

Собаки

Мы привыкли к тому, что они – друзья человека, но почему это так? Они видят то, что происходит на тонких планах – замечали, как они иногда лают как будто бы в пустоту? Так они отгоняют все опасное, всех, кто пытается оттуда на нас напасть. Собаки буквально готовы умереть за своих хозяев, поэтому часто забирают на себя их болезни. А еще – они обладают способностями телепатии, чтению мыслей. Замечали – можно мысленно обратиться к собаке, а она приходит? Ну и конечно, они всеми силами пытаются задержать дома хозяина, если им кажется, что ему грозит беда.

Черные вороны

Эти птицы фигурируют как посланники из мира мертвых в разных культурах. Их появление, а особенно, карканье, предвещает беду – смерть, битву, болезнь. Своим появлением черный ворон говорит – пришла сама судьба, осторожно, обрати внимание на то, что происходит прямо сейчас. Если его карканье вызывает ужас, быть беде, если же нет – стоит просто внимательно относиться к тем событиям, которые происходят, к тем людям, которые сейчас вас окружают, и к той дороге, которой вы идете.