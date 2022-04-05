Что нельзя оставлять на могиле

Многие действия на кладбище находятся под запретом.

Нельзя проводить на кладбище ритуалы и обряды, повышать голос и не стоит вглядываться в чужие могилы. Многие люди приносят на кладбище еду, игрушки или любимые вещи усопшего. Все это они оставляют на могиле, но на самом деле делать этого нельзя. На могиле могут лишь лежать цветы и стоять церковные свечи, если усопший был христианином. Этот запрет связан с православной церковью.

Еда

Многие люди любят оставлять конфеты, хлеб и другую еду у могилы. Они считают, что так человек не будет голодать в другом мире, а его душа обрадуется тому, что родственники о ней заботятся. На самом деле обычай оставлять еду на могилах идет из язычества. Тогда люди делали подношения богам и считали, что чем больше продуктов они принесут, тем благосклоннее будет к душе бог. В христианстве верят, что еда на могиле не нужна усопшему, поэтому не советуют оставлять ее на кладбище. В любом случае, ее довольно быстро заберут птицы или люди без определенного места жительства.

Игрушки

Как правило, игрушки оставляют на могилах погибших детей. Родители, утешая себя, приносят любимые куклы, машинки или другие вещи своего ребенка. Однако делать этого тоже не стоит. Православная церковь говорит, что могила должна быть убранной и опрятной. Игрушки мокнут, пачкаются, и не всегда их меняют на новые. Как говорят представители церкви, после смерти душе уже чуждо все, что имеет смысл в нашем мире. Поэтому игрушки усопшим никак не помогут, а только сделают общий вид могилы хуже. Кроме того, многие недобросовестные люди крадут игрушки, которые лежат на могилах.

Фотографии

Люди, убитые горем, могут положить свои фотографии на кладбище, чтобы их погибший близкий человек всегда о них помнил и был рядом. Некоторые даже кладут фотографии в гроб рядом с усопшим. На самом деле, фотография живого человека на кладбище используется в черной магии. Чтобы навести порчу, ее зарывают в землю. После этого у жертвы появляются различные заболевания, ухудшается самочувствие, иногда случается летальный исход при сильной порче. Поэтому фотографии живых людей на кладбище оставлять не стоит.