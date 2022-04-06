Что чувствуют люди со слабой денежной энергией

Наши деньги напрямую зависят от нашего к ним отношения и финансовых привычек.

Многие люди знают о существовании денежной энергии. Она существует в жизни каждого человека, но этот поток нужно поддерживать так, чтобы он был сильным и никогда не останавливался. От этого может зависеть финансовое благополучие.

Понять, насколько сильно у вас развита денежная энергия, можно по своим собственным ощущениям и некоторым происходящим в вашей жизни вещам. Они сильно отличаются у людей со слабой и сильной денежной энергией.

Вы довольствуетесь малым

У вас нет амбиций, и вы всегда думаете о том, что живете хорошо, пока у вас есть крыша над головой и еда. Вы живете с мыслью: «Да мне и так хорошо». На самом деле, эти мысли свойственны людям со слабой денежной энергией, и они не пытаются ее развивать. Если вы поймете, что недовольны нынешним положением дел, и вам нужно больше для счастья и нормальной жизни, ваша денежная энергия начнет развиваться, и вы сами будете притягивать новые каналы заработка.

Вы завидуете «черной» завистью

Негативные мысли по отношению к другим людям, которые богаче вас и живут более благополучно, могут говорить о том, что у вас слабая денежная энергия, и таким образом вы притупляете ее еще сильнее. Никто не запрещает вам смотреть на успешных людей, но не стоит проявлять к ним негатив, даже если вы делаете это в своей голове. Когда вы видите богатого человека, не думайте о том, что он заработал деньги нечестным способом. Подумайте, какими путями вы смогли бы добиться того же.

Вы скучаете на работе

Стоит понимать, что ваша работа – ваш главный источник заработка. Если вы не вовлечены в то дело, которое делаете за деньги, то ваша денежная энергия слабеет. В таком случае вам нужно либо проявить больше активности на работе. Например, можно поговорить со своим начальником, чтобы вам давали более разнообразные задачи или попробуйте взять инициативу в свои руки. Если вам не нравится этот вариант, то можно сменить работу или сферу деятельности. И помните, никогда не поздно это сделать.

Вы не уважаете деньги

Деньги любят к себе уважение, поэтому не идут в руки тем людям, которые обращаются с ними неправильно. Вы можете копить долги, разбрасывать монеты по дому, не поднимете мелочь, если она упала или не забираете сдачу. Таким образом вы показываете свое неуважение к деньгам. Вы можете не чувствовать его напрямую, но, если задуматься об этом, появится чувство угнетения. Именно это может быть причиной слабой денежной энергии.